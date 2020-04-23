İstanbul Barosu: 41 günde 178 çocuk istismarı vakası için avukat görevlendirildi

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türkiye’de koronavirüs salgını döneminde 178 çocuk istismarı vakası için avukat görevlendirildiğine dikkati çekti.

Önceki dönemlere göre başvuru sayılarında azalma olduğunun belirtildiği açıklamada, bu durumun çocuk haklarının korunmasıyla ilgili mekanizmalara erişimin güçleştiğini gösterdiği vurgusu yapıldı. 10 Mart-20 Nisan 2020 arasında (son 41 günde) çocuğun cinsel istismarı suçu mağduru 178 çocuk için yapılan görevlendirmenin pandemi nedeniyle devlet kurumlarının çalışma şekli değiştirilmeden önceki dönemle kıyaslandığında oldukça düşük olduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti: 1 Şubat-10 Mart 2020 arasında cinsel istismar mağduru 464 çocuk için avukat görevlendirmesi yapılmıştır. Bunun yanı sıra 10 Mart-20 Nisan tarihleri aralığında aynı suç hakkında 2019’da 508, 2018’de ise 375 mağdur çocuk için avukat görevlendirilmesi yapılmıştır. Gerek önceki dönem gerekse de yıllar arası yapılan karşılaştırmalar mağdur çocuk sayısındaki azalmanın arkasında yatan sebeplerin dikkatle incelenmesi gerektiğine dair bir ikazdır. Mağdur çocuk sayısında görülen ciddi azalmanın başlıca nedeninin koruyucu mekanizmalara erişim konusunda yaşanan sıkıntılar olduğu düşünülmektedir.”

Pandemi sürecinde çocukların ev içinde de mağduriyet yaşadığının belirtildiği açıklamada, “4 Nisan-20 Nisan tarihleri arasında İstanbul Barosu tarafından cinsel istismar suçu mağduru 22 çocuğa ve kasten yaralama suçu mağduru 27 çocuğa karakol aşamasında avukat görevlendirmesi yapılmıştır” denildi. Açıklamanın sonunda çocuk haklarının etkin korunması için acilen ek önlemler alınması gerektiğine dikkat çekildi. (EKMEK VE GÜL)

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