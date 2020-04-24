Garo Paylan: Gerçek bir yüzleşmenin yeri parlamentodur

Birkan BULUT

Ankara

Ermeni Soykırımı'nın 105. yılına ilişkin Evrensel'e konuşan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, gerçek bir yüzleşmenin ancak parlamentolarda tartışılması gerektiğini bunun yerinin de 100. yılına giren TBMM olduğunu söyledi.

24 Nisan 1915 tarihinde 250 Ermeni siyasetçi, aydın, yazar, gazeteci tutuklandı ve Ankara'ya sürüldü. Aydınların büyük bölümü öldürülürken, kısa süre sonra İttihat ve Terakki'nin çıkardığı Tehcir Yasası ile Ermeniler anayurtlarından koparıldı. Ermeni Soykırımı ile aradan geçen bir asıra rağmen yüzleşilmedi.

Soykırımın yıldönümünde gazetemize konuşan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, "Ermeni Soykırımı bu topraklarda yaşandı. Ermeni halkı ve onun kültürel değerleri yok edildi. Ancak 105 yıldır onunla yüzleşilmedi, hatta inkâr politikası sürdürüldü" dedi.

‘NEFRET SUÇLARININ DURDURULMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ’

Soykırımın sorumlusu İttihat ve Terakki Cemiyeti önderlerinden Talat ve Enver Paşaların adının hâlâ birçok cadde ve bulvarın ismi olarak yaşatıldığını belirten Paylan, yüzleşilmeyen her suçun tekrarlanabileceğini düşündüklerini dile getirdi. Yüzleşmenin sadece Ermenler için değil, bütün halklar için önemli olduğunu belirten Paylan, bu suçun benzerlerinin başta Kürt halkı olmak üzere uygulanmaya devam ettiğini söyledi. Paylan yüzleşmenin bugün devam eden nefret suçlarının durdurulması açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

‘105 YIL SONRA SİYASETÇİLER HALA HAPİSTE’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda tehcir diyerek taziye dileğinde bulunduğu hatırlattığımızda Paylan, "Taziye açıklamaları önemliydi. Erdoğan buna özellikle 2013 yılında başladı ve o dönem barış süreci devam ediyordu. Ermeni soykırımı tartışılabiliyordu. Ancak 2015 yılında AKP ile MHP ittifak kurdu, bu ittifakın ardından daha milliyetçi politikalara yöneldiler. Erdoğan geçen yıl da taziye diledi. Yarın da ne diyeceğini göreceğiz. Ancak büyük suçla ilgili taziye dilerken 105 yıl sonra bugün kendisi de zulüm uyguluyor. Siyasetçiler, gazeteciler hapiste olmamalı" diye konuştu.

‘TAZİYE DİLİYOR AMA FAİLLERDEN BAHSETMİYOR’

Erdoğan'ın soykırımın faillerden bahsetmeyerek gerçek bir yüzleşmede bulunmadığını belirten Paylan, "Birinci Dünya Savaşı'nda Müslümanlar da hayatını kaybetti deniyor. Fail belirtilmiyor. Gerçek bir yüzleşmenin ancak parlamentolarda tartışılması gerekir ve bunun yeri TBMM'dir. Bu adaletin Meclis'te konuşulması gerekiyor" dedi.

‘MECLİS'İN ARAŞTIRMASINI İSTEYECEĞİM’

Onlarca parlamentonun bunu kabul ettiğini kaydeden Paylan şöyle devam etti: "Ancak bunlar bizim yaramızı iyileştirmedi. Öncelikle bizim ülkemizin parlamentosunda konuşulması gerekiyor. Dünyanın birçok yerine savrulmuş Ermeniler, adaleti Türkiye'deki parlamentoda bulabilir. Yarın Meclis'e bir araştırma önergesi sunarak Ermeni Soykırımı ile yüzleşilmesini, artık bu suçun adının konulmasını ve adaletin sağlanmasını isteyeceğim" dedi.