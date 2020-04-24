24 Nisan 2020 04:19

Garo Paylan: Gerçek bir yüzleşmenin yeri parlamentodur

Evrensel'e konuşan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Ermeni Soykırımı'nın 105. yılında gerçek bir yüzleşmenin yerinin 100. yılına giren Meclis olduğunu söyledi.

Garo Paylan | Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
    • Paylaş

    Birkan BULUT
    Ankara

    Ermeni Soykırımı'nın 105. yılına ilişkin Evrensel'e konuşan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, gerçek bir yüzleşmenin ancak parlamentolarda tartışılması gerektiğini bunun yerinin de 100. yılına giren TBMM olduğunu söyledi.

    24 Nisan 1915 tarihinde 250 Ermeni siyasetçi, aydın, yazar, gazeteci tutuklandı ve Ankara'ya sürüldü. Aydınların büyük bölümü öldürülürken, kısa süre sonra İttihat ve Terakki'nin çıkardığı Tehcir Yasası ile Ermeniler anayurtlarından koparıldı. Ermeni Soykırımı ile aradan geçen bir asıra rağmen yüzleşilmedi.

    Soykırımın yıldönümünde gazetemize konuşan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, "Ermeni Soykırımı bu topraklarda yaşandı. Ermeni halkı ve onun kültürel değerleri yok edildi. Ancak 105 yıldır onunla yüzleşilmedi, hatta inkâr politikası sürdürüldü" dedi.

    ‘NEFRET SUÇLARININ DURDURULMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ’

    Soykırımın sorumlusu İttihat ve Terakki Cemiyeti önderlerinden Talat ve Enver Paşaların adının hâlâ birçok cadde ve bulvarın ismi olarak yaşatıldığını belirten Paylan, yüzleşilmeyen her suçun tekrarlanabileceğini düşündüklerini dile getirdi. Yüzleşmenin sadece Ermenler için değil, bütün halklar için önemli olduğunu belirten Paylan, bu suçun benzerlerinin başta Kürt halkı olmak üzere uygulanmaya devam ettiğini söyledi. Paylan yüzleşmenin bugün devam eden nefret suçlarının durdurulması açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

    ‘105 YIL SONRA SİYASETÇİLER HALA HAPİSTE’

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda tehcir diyerek taziye dileğinde bulunduğu hatırlattığımızda Paylan, "Taziye açıklamaları önemliydi. Erdoğan buna özellikle 2013 yılında başladı ve o dönem barış süreci devam ediyordu. Ermeni soykırımı tartışılabiliyordu. Ancak 2015 yılında AKP ile MHP ittifak kurdu, bu ittifakın ardından daha milliyetçi politikalara yöneldiler. Erdoğan geçen yıl da taziye diledi. Yarın da ne diyeceğini göreceğiz. Ancak büyük suçla ilgili taziye dilerken 105 yıl sonra bugün kendisi de zulüm uyguluyor. Siyasetçiler, gazeteciler hapiste olmamalı" diye konuştu.

    ‘TAZİYE DİLİYOR AMA FAİLLERDEN BAHSETMİYOR’

    Erdoğan'ın soykırımın faillerden bahsetmeyerek gerçek bir yüzleşmede bulunmadığını belirten Paylan, "Birinci Dünya Savaşı'nda Müslümanlar da hayatını kaybetti deniyor. Fail belirtilmiyor. Gerçek bir yüzleşmenin ancak parlamentolarda tartışılması gerekir ve bunun yeri TBMM'dir. Bu adaletin Meclis'te konuşulması gerekiyor" dedi.

    ‘MECLİS'İN ARAŞTIRMASINI İSTEYECEĞİM’

    Onlarca parlamentonun bunu kabul ettiğini kaydeden Paylan şöyle devam etti: "Ancak bunlar bizim yaramızı iyileştirmedi. Öncelikle bizim ülkemizin parlamentosunda konuşulması gerekiyor. Dünyanın birçok yerine savrulmuş Ermeniler, adaleti Türkiye'deki parlamentoda bulabilir. Yarın Meclis'e bir araştırma önergesi sunarak Ermeni Soykırımı ile yüzleşilmesini, artık bu suçun adının konulmasını ve adaletin sağlanmasını isteyeceğim" dedi.

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Ford işçisi: Biz maske bulamazken, onların özel doktorları, adaları var
    SONRAKİ HABER

    İstanbul Barosu: 41 günde 178 çocuk istismarı vakası için avukat görevlendirildi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Virüsle mücadele günlerinde 1 Mayıs’a giderken...

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İttihatçılardan, Erdoğan iktidarına Ermeni Kırımı ve Kürt Sorunu

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Virüs AB’nin kimyasını bozdu

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Korona günlerinde kadın emeği

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Eski krizlerin yeni tezahürleri

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Patronların öldürme hakkı mı var?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Sorularla salgın sonrası ekonomi gündemi

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    TBMM’nin 100. yılı, CHP ve sosyal demokrasi: İtici güçlerin itici güçleri eksik değerlendiriliyor

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Ara Güler miydi, ağlar mıydı?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Bir tiyatro romanı; Fars
    Bir tiyatro romanı; Fars

    Serkan Fırtına, Fatih Balkış’ın Fars adlı romanı yazdı: "Fars, özellikle tiyatroyu yaşam biçimi haline getiren herkesin okuması gereken bir roman"

    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler

    Av’daki öykülerinde koronavirüs günlerinin resmini çizen Yurdagül Şahin, “İnsanın teknolojiyle, bilimle, doğayla ilişkisine dair eleştirilerimde maalesef haklı çıktım" diyor.

    Mültecilerin açlıkla imtihanı ne zaman bitecek?
    Mültecilerin açlıkla imtihanı ne zaman bitecek?

    Evrensel'de mülteci kadınların yaşadıklarını anlatan haber sonrası yetkililer arayıp ailelerin numaralarını istese de, ailelerin hala işsizlik, açlık ve yokluk içinde yaşadıklarını öğrendik.

    Ermeni Soykırımı’nın 105. yılı: Artık yüzleşin
    Ermeni Soykırımı’nın 105. yılı: Artık yüzleşin

    Ermeni Soykırımı'nın 105. yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve Soykırımı’nda akrabalarını kaybeden Ani Kalk Aba’yla konuştuk.

    Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
    Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı

    Bitlis'te pancar toplamaktan dönen işçileri taşıyan traktör, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi de yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    ZMO Genel Başkanı: Çiftçiler desteklenmezse değil kıtlık açlıkla baş başa kalabiliriz
    ZMO Genel Başkanı: Çiftçiler desteklenmezse değil kıtlık açlıkla baş başa kalabiliriz

    Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, hükümetin tarım politikalarını Evrensel’e değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2 bin 491 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2 bin 491 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 491'e yükseldiği Türkiye'den salgına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

    TTB: Dr. Erdinç Şahin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, çok üzgünüz
    TTB: Dr. Erdinç Şahin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, çok üzgünüz

    Mersin’de aile hekimi olarak görev yapan Doktor Erdinç Şahin, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Tavas'ta şirket termik santralde, Denizlililer yaşam hakkında ısrarcı
    Tavas'ta şirket termik santralde, Denizlililer yaşam hakkında ısrarcı

    Denizli’nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde kurulmak istenen termik santrale Denizli Barosu ve Büyük Menderes İnisiyatifi tepki gösterdi.

    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil
    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil

    Çiğli OSB’de bir metal fabrikasında çalışan işçi, koronavirüs vaka iddialarıyla birlikte kaygılarının sadece kendi yaşamları için değil aileleri için de arttığını yazdı.

    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İş yerlerinde talepler dile getirilecek
    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İş yerlerinde talepler dile getirilecek

    İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, salgın koşulları dolayısıyla çeşitli şekillerde kutlanacak.

    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu

    Karaburun'un tek sulak alanı kurutulmaktan kurtarılınca yaban yaşamı yeniden canlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 64 tutuklunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız

    "Denizli'den Belediye-İş, Tüm Bel-Sen ve Mimarlar Odası yöneticileri de 'Meydanlarda olamasak bile taleplerimizi haykıracağız' dedi."