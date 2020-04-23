Silahlı saldırıya uğrayan Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi taburcu edildi

Evlerinde silahlı saldırıya uğrayan CHP Yeşilova ilçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel (64) tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde Pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Şenel ve eşi Fatma Şenel kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı.

Yaralanan Şenel çifti, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi.

Tedavisi tamamlanan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, bugün Burdur Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu. Belediye Başkanı Mümtaz Şenel hastane çıkışında sedye üzerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evime gidiyorum. İlgi, destek için herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

SALDA'DAKİ DOĞA KATLİAMINI DUYURMUŞTU

Şenel, Yeşilova sınırları içerisinde bulunan Salda Gölü'nün korunması için verdiği mücadeleyle tanınıyor.

Saldırı sonrası Mümtaz Şenel’in Salda Gölü’ndeki kumların taşınmasını kamuoyuna duyurduğu için hedef alınabileceği tartışılmıştı. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Mümtaz Şenel, Yeşilova Belediyesine ait bir otelde fuhuş yaptırıldığı gerekçesiyle burayı kapattıklarını, saldırının da bu nedenle olduğunu düşünüklerini belirterek “Olayın bize göre başka bir nedeni yok" demişti.

Belediye Başkanı Mümtaz Şenel geçtiğimiz hafta Salda'ya giren iş makinelerinin fotoğrafını paylaşarak olayı kamuoyuna duyurmuştu. Tepkiler üzerine makineler durdurularak TOKİ yetkilileri görevden alındı. Kumların taşınması ile beyaz Salda kumsalı siyaha dönmüş durumda. Görüntüler sosyal medyada yayılınca TOKİ soruşturma başlatıldığını duyurmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da alana kamera sistemlerinin takılacağını açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

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