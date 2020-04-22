Kamyonlarla tahrip edilen Salda Gölü'nü kürekle düzeltmeye çalışıyorlar

Burdur'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen ve millet bahçesi projesinin hedefine konulan Salda Gölü'nde iş makineleri ve kamyonlarla yaratılan tahribat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ekiplerce kürek ve tırmıklarla düzeltilmeye çalışılıyor.

Bölgedeki göllerde yaklaşık 30 yıldır bilimsel çalışmalar yürüten Dr. Erol Kesici, canlı niteliğindeki biyomineralizasyonla oluşan kumların iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek taşınmasının milyonlarca canlının ezilerek yok edilmesi anlamına geldiğine dikkat çekerek, “Kumların alındığı yerler adeta bir canlının vücudunda açılan yaralar gibi kalacak. Yok edilen o beyaz kumlar taşındıkları yerde kararacak ve restore edilmesi mümkün olmayacak” demişti.

Bakanlık, Göl'de çevre düzenlemesi çalışmasını yürüten yüklenici firmanın göl kenarına yaklaşık 800 metre uzaktaki bir noktadan iş makinesiyle alınan ve kamyonla taşınan malzemeyle tesviye çalışması yapması üzerine alanın eski haline getirilmesi çabasına girişti.

TAŞINARAK ZARAR VERİLEN KUMLAR "ESKİ YERLERİNE KOYULUYOR"

Bakanlığın görevlendirdiği akademisyenlerden oluşan kurulun nezaretin yürütülen çalışmalarda işçiler, alandan alınan malzemeyi el arabası, kürek ve tırmıklarla eski yerine taşıyor. Taşınan malzeme, Beyaz Adalar bölgesindeki orijinal yerlerine bırakıyor. Jeoekolojik restorasyonuna başlanan alandaki çalışmanın birkaç gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

Fotoğraf: AA

"BİR ÇAKIL TAŞININ BİLE KALDIRILMAMASI GEREKİYOR"

Anadolu Ajansının haberine göre sahada çalışma yürüten Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, alınan malzemenin yine Salda Gölü yakınında olduğunu ve bozulmadığını savunarak ''İnsan maharetiyle ve küreklerle mümkün olduğu kadar malzemenin saflığı korunarak el arabası gibi küçük tekerli araçlarla malzemeyi eski yerine taşıyoruz. Alana herhangi bir iş makinesi sokmadan çalışmayı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen bu alandan bir çakıl taşının bile kaldırılmaması gerektiğini vurgulayan Gökçeoğlu, "İnşallah restorasyonu en kısa sürede bitireceğiz. Biz de çalışmanın başında duruyoruz. Burada çalışan işçilere küreği, tırmığı nasıl kullanacaklarını gösteriyoruz. Yapılan hata telafi edilebilir durumda. Buradan çıkan malzeme yapı, dolgu veya süs malzemesi olarak kullanılacak nitelikte bir malzeme değil. Şimdi bu malzemeyi insan maharetiyle eski topoğrafyasına uygun şekilde yerine yerleştiriyoruz. Çalışmamızı en güzel biçimde sonuçlandıracağız" dedi.

DR. EROL KESİCİ "ARTIK ORAYI RESTORE ETMEK OLANAKSIZ" DEMİŞTİ

Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği ile Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanlığını yürüten Türkiye’nin önemli göl uzmanlarından Dr. Erol Kesici, “Ayakkabıyla basılması durumunda bile zarar göreceği söylenen bir alanda, hangi akıl izin verdiyse iş makineleriyle girip kumları adeta ezerek taşıyorlar, yollara saçıyorlar. Bu kumların yaklaşık 30 yıldır o bölgede yaptığımız çalışmalarla belirlenen biyomineralizasyon sonucu oluşan canlı yapılar olduğunu hep dile getirdik. Yok ettikleri bu doğal yapı, taşıdıkları yerde kararacak. Kumların alındığı yerler adeta bir canlının vücudunda açılan yaralar gibidir. Artık orayı restore etmek olanaksız” ifadelerini kullanmıştı.

Kesici, "Bu biyomineralizasyon yapılar tıpkı bir ağaç ya da bitki kökü gibi tomurcuklar oluşturuyor. Bunların asla kazılmaması, taşınmaması gerekiyordu. Bunun geri dönüşü yok. Daha da açık anlatmak gerekirse bugün gündemimizde olan virüs nasıl zarar veriyorsa, Salda Gölü’ne yapılan bu uygulamada benzer bir zarar verecek göle. Burada kazılan, karartılan, köklenen yerler, her tarafa kararma olarak yayılacaktır. Nereden bakarsanız bakın biyolojik bir facia. Bu yapılaşma ve yok ediş başka türlü bir yöntem olarak tarihe geçecektir. Bu yapılanların adı koruma değil, yok etmedir” demişti.

"GÖL 24 SAAT KAMERAYLA İZLENEBİLECEK" DENİLDİ ANCAK…

Öte yandan Anadolu Ajansının haberinde "Salda Gölü'nü 7 gün 24 saat takip edecek kamera sisteminin kurulumu da tamamlandı. Sistemin devreye girmesiyle birlikte vatandaşlar Salda Gölü'nü 24 saat boyunca www.saldagolu.gov.tr adresinden izleyebilecek" denildi. Ancak siteye girildiğinde henüz vadedilen şey yapılamıyor.

FİRMA HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, göl yakınında çevre düzenlemesi yapan yüklenici firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Salda Gölü'nde sorumlu firmayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır. Süreç, Valiliğimiz tarafından yakından takip ediliyor" denilmişti. (HABER MERKEZİ)

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