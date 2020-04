TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 23 Nisan özel oturumu gerçekleştirildi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 23 Nisan Özel Oturumu gerçekleştirildi.

Meclisteki özel oturuma Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmazken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve milletvekilleri salonda yerini aldı.

Oturumun açılış konuşmasını Meclis Başkanı Mustafa Şentop gerçekleştirdi.

ŞENTOP: MİLLİ MÜCADELE SADECE BİR HATIRA DEĞİLDİR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuşmasında "TBMM’nin 100. yıl dönümünü meydanlarda, milyonlarca vatandaşımızla birlikte kutlamayı arzu ediyorduk. Fakat küresel salgın, planladığımız etkinlikleri ileri bir tarihe ertelemeyi bize mecbur kıldı. İnşallah bir süre sonra bu zorluğun üstesinden gelecek ve bu yıl içerisinde TBMM açılışının 100. yıl dönümünü yoğun etkinliklerle kutlayacağız" dedi.

Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyük kayıplarla ve mağlup olarak çıktığımız Birinci Dünya Savaşı’nın sonucunda milletimiz son hürriyet kalesi olan Anadolu’dan da sürülüp çıkarılmak istenmekteydi. Türkiye ordusu terhis edilmiş ve silahlarına el konulmuş durumdaydı. 100. yılını andığımız Gazi Meclisi'miz, Milli Mücadele'nin sonucu değil bizzat merkezi ve karargâhıdır.

Yüzyıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve kararlılığıyla ayağa kalkan, adeta küllerinden yeniden doğan Türkiye, bugün daha güçlü, daha coşkulu ve daha diridir. Millî mücadele sadece bir hatıra değildir."

AKP'Lİ BOSTANCI: YAŞASIN CUMHURİYETİMİZ

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı da konuşmasından şunları dile getirdi:

"Her türlü şiddet ve terör demokrasinin en büyük düşmanıdır. 100 yıllık Meclis tarihinin 18 yılında AK Parti olarak her insanımıza daha iyi bir hayat için çabaladık, emek verdik. Her alanda geçmişi incelerken, geleceğin muhasebesini yaptık. Önümüzde yeni bir yüzyıl uzanıyor. Siyasal toplumun araçları, inanışları yeni bir düzen kazanıyor. Irkçılık, düşmanlık, çıkar savaşları gibi durumların ne gibi felaketlere yol açtığını hepimiz görüyoruz. Başkasının acılarından sırça köşkler oluşturanlar oralarda asla rahatça oturamazlar.

Salgın olduğu bir dönemde bu oturumu yapıyoruz. İnsanoğlu tabiatla barışık yaşamanın önemini acı bir şekilde öğrenecektir. AK Parti olarak tam bir katılım gerçekleştireceğimiz 21.00’de herkesi İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Yaşasın Cumhuriyetimiz, yaşasın demokrasimiz."

KILIÇDAROĞLU 16 MADDE İLE "YENİ ANAYASA" ÇAĞRIDA BULUNDU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün sorunlarımız var. Sorunları ivedilikle çözmemiz gerekiyor. Bu bağlamda TBMM’ye 100. yılında önemli görevler düşüyor. Sorunlarımızın kaynağı büyük ölçüde TBMM’yi etkisizleştiren darbeciler ve onların uygulamaya koydukları darbe yasalarıdır. Yaşadığımız sorunları sağduyu ile akılla, mantıkla, birikimle birlikte aşmamız gerekiyor. Ön yargılarımızdan arınarak aşmamız gerekiyor. Ölçümüz vatanımızın çıkarlarını esas almak olmalıdır.

TBMM’nin açılışının 100. yılında 16 maddelik bir çağrıyı sizlerin ve milletvekillerimizin bilgisine sunuyorum.

Tüm toplumsal, siyasal ve kültürel kesimlerin katılımıyla yeni bir anayasa yapmalıyız.

Yeni anayasanın omurgasını yeni ve güçlü bir demokratik bir parlamenter sistem oluşturmalıdır.

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve hukuk devleti ilkesinin, yargı kurumunun bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır.

TBMM’de milli iradenin en geniş haliyle temsil edilmesini sağlayacak yeni bir seçim sistemi yaşama geçirilmelidir.

Yeni bir siyasi ahlak yasasına ihtiyaç vardır.

Yürütme tüm icraatıyla mutlak denetime ve hesap verebilirliğe açık olmalıdır. Sayıştay, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını denetlemelidir.

Yerel yönetimler rant ilişkilerini düzenleyici kurumlar olmaktan çıkarılmalıdır.

Kamu istihdamında liyakate dayalı bir personel politikasına geçilmelidir.

Özellikle eğitim, sağlık ve güvenlikte 'sıfır istihdam açığı' hedeflenmelidir.

Vatandaşlarımıza asgari bir gelir güvencesi sağlanmalı, 'aile yardımları sigortası kanunu' ivedilikle çıkarılmalıdır.

Ücretliler üzerindeki vergi yükü makul seviyeye çekilmelidir.

Her üç çalışandan biri kayıt dışıdır. Kayıt dışı istihdamla mücadele edilmelidir, burada en etkin yol sendikalaşmadır.

Türkiye yeni bir planlama anlayışı içerisinde, katma değeri yüksek ürün üretme hedefine kilitlenmelidir.

Sağlık hizmetlerine ön koşulsuz erişim bir haktır ve ücretsiz olmalıdır.

Tarım, temel stratejik sektörlerden biri olarak ele alınmalıdır. Gıdaya sağlıklı erişim hakkı konusunda yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Eğitim, en temel parçamız olarak yeniden ve paydaşlarıyla birlikte planlanmalıdır. Üniversitelerde her türlü düşünce özgürce paylaşılmalı, her türlü bilimsel çalışma özgürce yürütülmelidir.

Bunları birlikte yaptığımızda siyaset kısır bir çekişme halinden çıkıp çözüm üreten bir hale dönüşecektir. (HABER MERKEZİ)