ATO: Eşitsiz ek ödemeler çalışma barışını bozuyor

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu, salgın sürecinde sağlık çalışanlarına tavandan ödenecek ek ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Salgın süresince yaşanılan sorunlara dikkat çekilen açıklamada, sağlık çalışanları için halen gerekli önlemlerin alınmadığının altı çizildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlık çalışanları için ek ödeme yapılacağı ve bunun da tavandan ödeneceği açıklamasını hatırlatan ATO açıklamasında, sağlık çalışanları arasında ayrımcılık yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Kamu ve özel üniversitelerinde çalışan, bu dönemde en riskli alanlar olan triajda, korona polikliniğinde, yoğun bakımda ve acil servislerde çalışan bu süreçte bütün iş yükü omuzlarına yüklenmiş genç hekim arkadaşlarımızın gelirlerinde azalma oldu” denildi.

Aile Sağlık Merkezlerinde çalışan sağlık emekçilerinin koruyucu ekipmanlarını kendileri karşıladıkları için gelirlerinin azaldığına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Diğer sağlık çalışanları; korona hastasının tedavisi ve takibi için, günde en az iki kez koronavirüs tanısı alan hastanın odasına giren hemşire arkadaşımız, üstelik en kıdemlisi ancak bin 900 TL ek ödeme alabildi. Polikliniklerde çalışan tıbbı sekreter, en riskli grup olan temizlik elemanı; her tomografi çekiminde kapı kolundan tomografi cihazına kadar, her tarafı eksik kişisel koruyucu ekipmanla temizleyen sağlık çalışanına ise hiçbir ek ödeme yapılmadı. Bu çalışma barışını bozan, motivasyonumuzu düşüren, güvencesiz ve emekliliğimize hiçbir şekilde yansımayan ücretlendirme biçimini reddediyoruz.” (Ankara/MA)

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