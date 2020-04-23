Çocuk işçiler, salgınına rağmen sokaklarda çalışmak zorunda bırakılıyor

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), “İstatistiklerle Çocuk 2019” başlıklı araştırma raporuna göre, 83 milyon 154 bin olan ülke nüfusunun 22 milyon 876 bin 798'i çocuklardan oluşuyor. Raporda, çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 27, 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19 olacağı öngörülüyor. Çocuk İşgücü Araştırması’nın 2019 sonuçlarına göre ise 5-17 yaş grubunda çalıştırılan çocuk sayısı 720 bini buluyor. Çalışmak zorunda bırakılan çocukların yüzde 79,7'sini 15-17 yaş grubundakilerin oluşturduğu raporda, yüzde 15,9'unu 12-14 yaş grubundakiler, yüzde 4,4'ünü ise 5-11 yaş grubundan oluşuyor.

SALGINA RAĞMEN ÇALIŞIYOR

TÜİK verilerinin aksine kayıt dışı çalıştırılan çocukların sayısı daha fazla olduğu belirtilirken, işsizliğin en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Batman, Siirt ve Mardin gibi kentlerde bu sayı daha da yükseliyor. Batman’da çocuk işçiler, Kovid-19 salgınına rağmen sokaklarda çalışmak zorunda bırakılıyor. Çocuklar, katı atık işinin yanı sıra oto sanayi, büfe, market ve lokantalarda çalışırken, bazı çocuklar da yaz aylarında aileleri ile birlikte tarım işçiliği yapıyor. (Batman/MA)

23 Nisan gerçeği: Kayıtlara giremeyen 1 milyon 560 bin çocuk işçi var

2 milyon çocuk sömürü ve istismar kıskacında