Gıda sektöründe 65 yaş üstü işçiler yasağa rağmen çalıştırılıyor

Kadir GÜNEY

Koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken, birçok sektörde talep azaldığı için üretime ara verildi. Gıda sektöründe ise tam tersine üretim daha da artırıldı. Üretimin artırılması beraberinde fabrikalarda birçok hak ihlalini de getirdi. Daha fazla kâr elde etmek isteyen işverenler, işçilerin çalışma mesailerini artardı.

DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası (Gıda-İş) Genel Başkanı Seyit Aslan’ın verdiği bilgilere göre, bazı firmalar yasak olmasına rağmen 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunanlar dahi zorla çalıştırılmaya devam ediyor. Oysaki salgın nedeniyle İçişleri Bakanlığı kararıyla Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara 22 Mart Pazar günü itibariyle sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, gıda fabrikalarında çalışan işçilerin çalışma şartlarını anlattı.

İKİ İŞÇİNİN İŞİNİ TEK İŞÇİ YAPIYOR

Gıda fabrikalarında üretimin arttığını ve bununla beraber çalışma koşullarının da ağırlaştığını dile getiren Aslan, “Çalışma saatleri uzadı, mesailer bitmiyor. Fakat bu mesailerin karşılığı tam alınmıyor. İki işçinin yapacağı işi tek işçi yapmak zorunda kalıyor. Daha fazla üretim isteniyor. Bunun karşısında ise ücretlerde bir artış söz konusu değil. İşçilere sıcak yemek yerine sandviç veriliyor. Yeterli beslenme olmadığı için işçilerin dirençleri düşüyor” dedi.

MASKELER İKİ GÜN KULLANILIYOR

Aslan, salgının başlamasından bu yana fabrikalarda yeterli önlemlerin alınmadığını da ifade etti. Fabrikalarda hijyen malzemelerinin yetersiz olduğunu, öyle ki iki saat kullanılacak maskelerin bazen iki gün kullanıldığını ve fiziksel mesafenin korunamadığını söyleyen Aslan, bundan kaynaklı vaka sayılarının hızla arttığını aktardı. Aslan, 58 fabrikanın 17’sinde toplam 325 işçinin hasta olduğunu paylaştı.

İşverenlerin marka değerlerini korumak için işyerlerindeki vakaları sakladığını kaydeden Aslan, “Sabah ateşi olan işçiye ‘evine git, ateşin düşünce gelirsin’ deniliyor. Kimi işçilerse işten atılma kaygısıyla çevresinde hasta olsa bile söylemiyor. İşçiler için çalışmamak daha büyük sorun yaratıyor. Patronların tutumu ve iktidarın uygulamaları işçilerin yaşamını giderek zorlaştırıyor” diye belirtti. Aslan, işçilerin salgından dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını da ekledi.

KİRALIK İŞÇİLERE YÖNELDİLER

Fabrikalarda üretimin artmasıyla birlikte işverenlerin kadrolu işçi almak yerine kiralık işçi büroları üzerinden günlük çalışan işçilere yöneldiğini belirten Aslan, bu işçilerin ise haklarından yararlanamadığını söyledi. Aslan, “Günlük işçiler sadece asgari ücret veya biraz üzeri bir ücretle yetiniyorlar. Fabrikalardaki en zor işlerde eğitim verilmeden çalıştırılıyorlar. Sadece günlük sigortaları bürolar tarafından yatırılıyor. Bazen çalıştıkları ücretleri alamadıkları da oluyor” ifadelerini kullandı.

ZORLA YAZILI BEYAN ALINDI

Aslan, salgının Türkiye’de görülmesiyle birlikte 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan işçilerin başlangıçta çalıştırılmadıklarını, fakat süreç uzadıkça sendikasız fabrikalarda bu gruptaki çalışanların işe geri çağrıldığını paylaştı.

Aslan “İşçilerden sanki kendi rızalarıyla gelmiş gibi yazılı beyan istendi ve işçiler bu beyanları vermek zorunda kaldılar. Bütün işçiler risk taşıyor, ama bu gruptaki insanlar hastalığa daha açık konumdalar. İktidar bu süreçlere göz yumuyor ve görmemezlikten geliyor” dedi.

İKTİDAR DA SORUMLU

Son haftalarda uygulanan sokağa çıkma yasakları üzerinde de duran Aslan, “Gıda fabrikaları valiliklerden izin alarak işçileri çalıştırıyor. Zorunlu olmayan gıda işletmeleri de izin alıyor. Bunlar bütünüyle patronların keyfine kalmış rica ile alınan izinler. Bu durumdan yaşanan olumsuzluklardan işverenler kadar iktidar da sorumlu olacaktır” diye belirtti. (İstanbul/MA)

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