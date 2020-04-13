Çukurova Üniversitesi, kısmi zamanlı çalışan öğrencilerini işten çıkardı

Mesut BAYLAV

Adana

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite bünyesinde kısmi zamanlı çalışan öğrencileri işten çıkardı. Öğrenciler mağdur olduklarını söylüyor.

Üniversitenin değişik birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan yaklaşık 500 öğrenci, okulların kapalı olması gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.

Üniversite Rektörlüğü tarafından fakültelere gönderilen genelgede “Yükseköğretim Kurulumuzun 26 Mart 2020 tarihinde yaptığı Genel Kurul Toplantısı’nda, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitim öğretim sürecinin sadece açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürülmesine karar verilmiştir. Alınan karar gereği üniversitemizde kısmi zamanlı olarak çalışmakta iken 16 Mart 2020 tarihinden itibaren izinli sayılan öğrencilerimizin işten ayrılış işlemleri yapılacaktır” denildi.

Öğrenciler, çalışarak hayatlarını kıt kanaat geçindirmeye çalışırken gelen bir mesajla toplu olarak işten çıkarılmalarının mağduriyet yarattığını söyledi.

“HÂLÂ BORÇ ÖDÜYORUM, İHTİYAÇLARIMIZ BİTMEDİ”

Bir mühendislik fakültesi öğrencisi, üzgün ve tepkili olduğunu belirtti ve "Parayı ihtiyacı olmayan zaten orada çalışmaz. Mesela benim eskiden durumum iyiydi, o nedenle başvurmamıştım ama son zamanlarda benim de durumum kötüydü, babamın da benim de borçlarımız vardı. O nedenle çalışmak durumunda kalmıştım" dedi.

Arkadaşlarının da mağdur olduğunu belirten öğrenci "Sonuçta biz de okulun çalışanıyız. Ben hâlâ borç ödüyorum, ihtiyaçlarımız bitmedi ki. Kredi veriyorlar, geri ödenecek o da zaten. Diğer ülkelerde en azından yardım yapılıyor, bizde IBAN atılıyor” dedi.

Öğrenciler bu süreçte ücretli izinli sayılmaları gerektiğini vurguladı.

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