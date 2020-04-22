Bursa'da köy halkı HES'e karşı yürüdü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Çalı köyünde halk, yapılmak istenen Hidroelektrik santraline (HES) karşı eylem yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle insanlara "Evde kal" çağrılarının yapıldığı bu günlerde doğa talanı hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla mevkiinde bulunan maden şirketi, kapasite artırımı için ağaç kesimi yapmış, bölge halkı bu duruma karşı çıkarak eylem yapmıştı. Bugün de Nilüfer ilçesinde bulunan Çalı köyünde yapımı süren HES çalışmalarına karşı yaşam alanı savunucuları ve köylüler çalışmaların yapıldığı bölgeye yürüdü.

"Çalı'ya HES istemiyoruz" pankartı açan yaşam alanı savunucuları ile çalışma yapılan alana girilmesini engelleyen polisler arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Ardından yol açılarak yürüyüş devam etti. Yürüyüş boyunca sık sık, "Suyuma dokunma sabrımı taşırma", "HES’ci şirket Çalı'yı terket", "HES’lere inat yaşasın hayat" sloganları atıldı.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Eyleme katılan köylülerden biri, "20 yıllığına suyumuzu toprağımızı onlara vermek istemiyoruz. Bizlere 'evde kalın' dediler, evde kaldık ve bu kampanya için devletimize yardım ettik. Ama bizler devletimizden yardım istiyoruz yardım yapılmıyor. Tek derdimiz deremiz aksın, ağaçlar yaşasın, kuşlar ötsün diye bu mücadelemiz. Yol yakınken bu yanlıştan dönülsün, kimse bu insanların sağlığını tehlikeye atmasın. 'Durdurun' diye çok iletişime geçtik ama hiçbir şeyi dinlemediler. Gözleri para dışında hiçbir şey görmeyen bu şirket bugün doğamızı katlediyor. Buna izin vermeyeceğiz. Yarın daha da kalabalık bir şekilde buraya geleceğiz" diye konuştu. (Bursa/EVRENSEL)

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