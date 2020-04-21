21 Nisan 2020 00:01

Rize Güneysuluların HES inşaatına tepkisi: Berlin Duvarı gibi köyümüzü ikiye böldüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın babasının memleketi Rize Güneysu’da, Gürgen Deresi üzerine HES yapan şirket koronavirüs salgınını bile fırsat bildi.

Rize Güneysu Gürgen köyünde Baro Enerji adlı şirketin hukuksuz şekilde yapmaya çalıştığı HES projesine köylüler karşı çıkıyor.

Fotoğraf: Evrensel

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    Gençağa KARAFAZLI
    Rize

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın babasının memleketi Rize Güneysu’da ki HES projesi, koronavirüs günleri fırsat bilinerek sürdürülüyor.

    Baro Enerji şirketinin sürdürdüğü HES inşaatı, proje hakkında devam eden bir mahkeme süreci olmasına rağmen durdurulmuyor. Köyü ortadan ikiye bölen HES inşaatına tepki gösteren köylüler ise “Berlin duvarı gibi, resmen köyü kuzey ve güney diye ikiye ayırdılar” diyor.

    Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen Deresi üzerinde yapılan HES inşaatı, yargıya taşınmasına rağmen pandemi günlerini fırsat bilerek hızla devam ediyor. HES inşaatında yükselen duvarlar ise köyü adeta ikiye bölüyor.

    Gürgen köylülerinin tepki gösterdiği HES çalışmalarına şirket çalışanlarının jandarma korumasında devam ettikleri görülüyor.

    "Yol yapıyoruz" denilerek kandırıldıklarını ve dere üzerinde HES inşaatı çalışmalarına başlandığını ifade eden köylüler, 16 Ocak 2020 tarihinde HES inşaatının durdurulması için Rize İdare Mahkemesine dava açmışlardı.

    HES inşaatı mahkemeye taşındığı halde HES çalışmalarına ara vermeksizin devam eden Baro Enerji adlı şirket, dere içinde yaptığı metrelerce yükseklikteki duvar ile adeta köyü ikiye bölmüş durumda.

    “BERLİN DUVARI GİBİ KÖYÜ İKİYE BÖLDÜLER”

    Konuyla ilgili Handüzü Yaylası Kültür, Çevre ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği adına bir açıklama yapan Ceyhun Kalender, "Berlin duvarı gibi, resmen köyü kuzey ve güney diye ikiye ayırdılar. Alicik HES inşaatının bu şekilde hukuksuz devam etmesi, bu işe onay verenlerin, göz yumanların vicdanını hiç mi sızlatmıyor?” dedi.

    Konunun yargıda olduğunu, bilirkişi heyetinin belirlenmesinin ve keşif tarihinin bilinmeyen bir tarihe ertelenmesinin daha büyük sıkıntıları beraberinde getireceğini belirten Kalender şunları dile getirdi: Ancak şirket bu süreci avantaja dönüştürerek çalışmalarına hız vermiştir. Bizim isteğimiz hukukun bir an önce tecelli etmesidir. Yoksa geri dönüşü imkânsız zararların ortaya çıkacağı muhakkaktır.”

    Kalender, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in "Geciken adalet, adalet değildir" sözünü hatırlatarak bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini vurguladı.

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