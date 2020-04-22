22 Nisan 2020 19:41

Ücretsiz izne çıkarılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği başvuruları başladı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği başvuru sisteminin açıldığını duyurdu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk | Fotoğraf: Evrensel

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    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne çıkarılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği'ne başvuruların bugün başladığını bildirdi.

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sisteminin bugün açıldığını belirterek, patronların ücretsiz izne çıkardığı işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden "Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı"nı seçerek bugünden itibaren yapabileceklerini ifade etti. Bildirimlerin ücretsiz izne çıkarılan her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını vurguladı.

    AYIN 8'İNDEN İTİBAREN ÖDENECEK

    15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti.

    Selçuk, 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.

    Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağına ilişkin Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız." değerlendirmesinde bulundu. (Ankara/AA)

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