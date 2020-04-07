Rize'de ilçeler ve köyler arasında toplu taşıma sefeleri durduruldu

Rize İl Umumi Hıfzısıhha Meclisinin koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbir kararları Rize Valiliğinin internet sitesinden duyuruldu.

Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında yapılan toplantıda, "İl merkezinden ilçelere, ilçelerden il merkezine, ilçelerden ilçelere, il merkezinden köylere ve köylerden il merkezine her türlü toplu ulaşımın 15 günlüğüne durdurulması" kararlaştırıldı. Çevre mahallerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için il merkezine ulaşmasını sağlayacak seferler düzenleneceği belirtilen açıklamada, "Ancak çevre mahallelerin zaruri ihtiyaçları gözetilerek il merkezi için asgari toplu taşıma sefer planlaması yapma hususunda Rize Belediye Başkanlığı yetkili olup, planlamanın takibi için gerekli bilgilendirmenin emniyet ve jandarma kolluk birimlerine yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Rize ile Artvin arasında, ilçeler dahil yapılacak toplu taşıma faaliyetleri de ikinci açıklamaya kadar durduruldu. (HABER MERKEZİ)

Koronavirüs nedeniyle 649 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Nisan)

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?