HDP'li Meral Danış Beştaş: İnfaz düzenlemesi çocuk istismarını arttıracak

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, infaz yasasında yapılan değişikliklerin, çocuklara yönelik cinsel istismarı artıracağını ifade etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, çocukların maruz kaldığı sorunların araştırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması istedi. Önergede, çocuk işçiliği, çocuk yoksulluğu, istismar vakaları, cezaevindeki çocuklar, eğitim haklarından yararlanamayan çocukların gibi sorunlara dikkat çekildi.

Önergenin gerekçesinde, çocukların haklarından mahrum bırakıldığı belirtilerek, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne imza atan Türkiye’de, çocuk hakları konusunda somut gelişmelerin olmadığına dikkat çekildi. Önergede, “Çocuk Hakları Sözleşmesi gereği ‘çocuğun üstün yararı’ esastır. Devlet, bu esas çerçevesinde çocuğa dair gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftir. Devletin çocuklar için koruyucu tedbirleri almadığını, sorumluluklarını yerine getirmediğini ise yaşamın her aşamasında tecrübe etmekteyiz” denildi.

"EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKİLİYOR"

Pandemi sürecinin en çok çocukları etkilediğine vurgu yapılan önergede, “Pandeminin etkisinin azalması için okulların bir süreliğine tatil edildiğine dair karar MEB tarafından alınmış ancak eğitimin başka mekanizmalarla devamına dair gerekli tedbirler alınmamıştır. Televizyon yahut internetten oldukça kısa süreli eğitim yayınlarının çocukların eğitim hakkını teslim etme noktasında son derece etkisiz olduğu açıktır. Bu duruma dair herhangi bir iyileşme çalışması henüz hayata geçmediği gibi, çocukların gelişimine katkı sunacak materyaller de geliştirilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

İnfaz yasasında yapılan değişiklikler ile cinsel dokunulmazlığa dair suçlar kapsamında ceza alanların bir kısmının izin alabildiğine değinilen önergenin devamında, şunlar kaydedildi: “Bu durum çocukların cinsel istismar mağduriyetlerinin artması anlamına gelmektedir. Ev içi şiddeti de arttıran bu durum, çocukların bedensel ve ruhsal gelişimini son derece kötü etkileyecektir. İstismar mağduru çocuklar konusunda pandemi öncesinde de hiçbir çalışma yapmayan iktidar; infaz yasası görüşmeleri sırasında yeniden mağdur çocukların, istismarcıları tarafından evlenmelerine olanak sağlayan düzenlemeyi dolaşıma sokarak, çocuklara olan bakış açısını bir kez daha göstermiştir.”

"2 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ VAR"

İki milyona yakın çocuk işçinin olduğuna yer verilen önergede, şu veriler paylaşıldı:

“MEB 2017 yılı resmi verilerine göre; 935 bin 832’si kız, bir milyon 38 bin 42’si erkek olmak üzere toplam bir milyon 973 bin 874 çocuk eğitimin dışındadır. 2 milyon civarında çocuk işçi sayısından söz edilmekte; bununla mücadele etmek yerine, bunu destekleyici yaklaşımların varlığı ise ne yazık ki kaygıları derinleştirmektedir. 2013 ile 2018 yılları arasını kapsayan dönemde, en az 319 çocuğun iş cinayetlerine kurban gittiği ifade edilmektedir. TÜİK verilerine göre; 2008-2016 yılları arasında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan çocuk sayısı, 104 bin 531’e ulaşmış durumdadır. Söz konusu rakamlar içerisinde ailelerine kavuşturulan çocuklara dair veri bulunmazken, kayıp çocukların 59 bin 435’inin ise kız çocuklarından oluşması oldukça dikkat çekicidir. Çeşitli nedenlerden ötürü ailelerinden kaçarak sokaklara düşen çocuk sayısı ise 26 bin 168 olarak kayıtlara geçmiştir.” (Ankara/MA)

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