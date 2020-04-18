Cumartesi Anneleri, yaklaşan 23 Nisan öncesi kaybedilen çocukları hatırlattı

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Cam işçisi: Ölüm ve sıtma arasında tercihe zorlandık

Cam işçisi yazdı: Evde kalınca işçiler hem ücretlerinden oldular hem de evdeki harcamalarını karşılamak zorundaydılar. Yani kısacası ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlandık.