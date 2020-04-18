Cumartesi Anneleri, yaklaşan 23 Nisan öncesi kaybedilen çocukları hatırlattı
Cumartesi Anneleri, 786'ncı hafta açıklamalarında yaklaşan 23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle gözaltında kaybedilen çocukları hatırlattı.
18 Nisan 2020 13:29
Cumartesi Anneleri, yaklaşan 23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle 786'ncı hafta açıklamalarında gözaltında kaybedilen çocukları hatırlattı, "Çünkü umudun, iyiliğin ve dayanışmanın düşmanı olan kayıtsızlığı aşmak, hatırlamakla mümkündür" dedi. (HABER MERKEZİ)
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