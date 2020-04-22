22 Nisan 2020 16:12

Şirketlerin başvurusu üzerine İSİG’in Facebook sayfasına kısıtlama getirildi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin (İSİG) Facebook sayfası ikinci kez kısıtlama getirildi.

İSİG Meclisi Facebook Sayfası

Fotoğraf: İSİG Meclisi

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    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisine (İSİG) ait Facebook sayfası bir hafta arayla ikinci kez kısıtlandı. Sayfaya giren sosyal medya kullanıcıları, “Sayfandaki haberler, haber kaynağından gösterilmiyor. Bunun nedeni sayfandaki hareketlerin Facebook’un ilkelerine aykırı olması olabilir. Bu sınırlama geçicidir. 28 Nisan 2020 Salı, 23.39 itibari ile kaldırılacaktır” şeklindeki bilgi notu ile karşılaştı.

    İSİG Meclisi’nin ulaştığı Facebook yetkilileri, engellemenin gerekçesi olarak sayfaya yönelik yapılan şikayetleri gösterdi. Sayfaları hafta öncesince engellenmiş olan Meclis, bu yasak son bulur bulmaz ikinci kez erişime engellenmiş oldu.

    İSİG MECLİSİ’NDEN AÇIKLAMA

    İSİG Meclisi tarafından engellemeye dair yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

    “İSİG Meclisi facebook.com/isigmeclisi sayfamız büyük şirketlerin talebi üzerine 1 hafta daha kısıtlandı. Facebook sayfamız özellikle fabrika işçileri ve Anadolu'dan emekçiler tarafından takip ediliyordu. Bu süreçte twitter.com/isigmeclisi ve isigmeclisi.org adreslerimizden İSİG haberlerini takip edebilirsiniz. İş cinayetlerini, koronavirüsten ölen işçileri ve bu süreçte fabrikalarda yaşanan hak ihlallerini duyurmamızı susturamazsınız.” (HABER MERKEZİ)

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