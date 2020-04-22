22 Nisan 2020 09:30

Trump, ABD’ye göçmen kabulünün 60 gün süreyle askıya alınacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye çalışma amacıyla gelen göçmenlerin kabulünü 60 gün süreyle askıya alacaklarını duyurdu.

Fotoğraf: Beyaz Saray

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    Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi. 

    Birçok Amerikalının Kovid-19 ile mücadele döneminde işsiz kaldığını ve devlet olarak bu insanların işini koruma görevleri olduğunu belirten Trump, “ABD'ye göçü askıya alacak bir kararname imzayacağım” paylaşımına da şu sözlerle açıklama getirdi: “ABD'ye göçmen kabulünü geçici süreliğine durduran bir kararname imzalayacağım. Göçmen kabulünü durdurarak, istihdamda Amerikalılara öncelik vermiş olacağız. Amerikan ekonomisi tekrar faaliyete geçtiğinde bu önemli bir konu olacak. Amerikalı çalışanların yerine göçmenleri yerleştirmek yanlış olur. Bu durum, 60 gün sürecek. Daha sonra yeniden değerlendirme yapacağız ve o dönemin ekonomik şartlarına bağlı olarak, gerekirse bu süreyi uzatacağız. Bu kararnamenin kapsamında sadece ABD'ye yerleşmeyi planlayan kişiler, başka bir deyişle green card (yeşil kart) sahibi olanlar olacak.”

    Söz konusu kararnameyi yarın imzalayacağını belirten Trump, ABD'ye belirli dönemler için gelen işçilerin bu durumdan etkilenmeyeceğini kaydetti. (AA)

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