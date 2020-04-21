İsveç’teki yangında mahsur kalan 4 maden işçisi kurtarıldı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’in güney kesimlerinde yer alan Askerlund yerleşim birimindeki maden ocağında çıkan yangında mahsur kalan 4 işçi gece saatlerinde kurtarma ekiplerin çabalarıyla kurtarıldı.

Çinko üreimi yapan maden ocağında bin 140 metre derinlikte bir kamyon pazartesi günü saat 17.40’de alev alarak yanmaya başladı. O sırada ocakta çalışan 58 işçi ocaktan çıkmayı başardı. Çıkmayı başaramayan 4 işçi ise ocakta bulunan güvenlik odalarından birine sığındı.

Maden ocağına çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma aracı gönderildi. Nerikes İtfaiye’nin Operasyon Şefi Nils Weslien, 4 işçinin sığındıkları korunaklı odada en az 9 saat yeterli oksijen bulunduğunu, yangını söndürmek ve 4 işçiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Gece yarısına doğru yangın söndürüldü ve mahzur kalan 4 işçi kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak yer üstüne çıkarıldı.

Maden ocağını işleten şirketin İletişim Sözcüsü Monica Andersson, , 4 işçinin yangından fiziki bir zarar görmediklerini ve destek amacıyla kendileriyle görüşme yapacaklarını açıkladı.

Andersson, maden ocaklarındaki yangının çok olağandışı olduğunu söylemesine rağmen aynı ocakta 2007 yılında bir yangın meydana gelmişti.

Yanan kamyon ve çevresi polis tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi. Yerel polis Şefi Kenneth Johannesson, iş kazası bildiriminde bulunduklarını ve yangının çıkış nedeninin ortaya çıkarılması için teknik inceleme yapılacağını söyledi.

Maden ocağı Lunding Mining adlı bir şirket tarafından işletiliyor. Şirketin web sitesinde Lundin Mining’in 1857’den beri çinko, kurşun ve bakır çıkardığı, 420 çalışanı ve 80 mütahdi olduğu bilgilerine yer veriliyor.