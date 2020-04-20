Tahliye olduktan sonra boşandığı kadını tehdit eden faile ev hapsi verildi

Kütahya'da Nesibe T. adlı kadın 3 yıl önce boşandığı Veysel S.'nin cezaevinden tahliye olduktan sonra kapısına dayanıp, kendisini tehdit ettiği anları video çekerek sosyal medyada paylaştı. Nesibe T.’nin öldürülmek istemediğini söylediği videonun yayılmasının ardından Veysel S.’ye elektronik kelepçeli ev hapsi cezası verildi.

Demirören Haber Ajansında (DHA) yer alan habere göre, Nesibe T., önceki gün sosyal medyaya, 3 yıl önce boşandığı Veysel S.’nin evinin kapısına gelerek kendisini tehdit ettiğini anlatan bir video yükledi. Yardım çağrısında bulunan Nesibe T., ''Eşimden üç sene önce ayrıldım. 4 yaşında bir kızımız var. Eski eşim halen bana küfürler ediyor ve ölüm tehdidinde bulunuyor. 'Seni öldüreceğim' diyor. Bundan bir sene önce kendisinden dayak yedim ve kamera kayıtları olmadığı için 1 ay cezaevinde kalıp, çıkmış. Daha dün kapımıza geldi ve yine küfürler edip, 'seni öldüreceğim, seni kimseye yar etmeyeceğim, senin için 10 sene yatarım' dedi. Ben öldükten sonra beni sosyal medyada paylaşsanız ne olur. Ben kadın cinayetlerine kurban gitmek istemiyorum. Lütfen sesimi duyun artık, ben ölmek istemiyorum" dedi.

Nesibe T.’nin çağrısı kısa sürede sosyal medyada çok paylaşıldı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, Nesibe T.'nin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Veysel S. hakkında gözaltı kararı verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınan Veysel S.'ye mahkemece elektronik kelepçeli ev hapsine çarptırıldı.

(HABER MERKEZİ)

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