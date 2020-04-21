21 Nisan 2020 17:26

CHP’li Murat Bakan Harmandalı Geri Gönderme Merkezini meclis gündemine taşıdı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: Harmandalı Geri Gönderme Merkezi kaderine terk edilmiş.

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi

Fotoğraf: Evrensel

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması için verdiği soru önergesinde sığınmacı ve mültecilerin İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonuna yaptığı şikayetleri gündeme getirdi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonunun raporunu Meclis gündemine taşıdı. Bakan, “Harmandalı’da koronavirüs taşıyan sığınmacı, mülteci, güvenlik görevlisi veya yetkili personel var mıdır?” diye sordu. Merkezde mart ayında odalarda 12, katlarda 200 kişi kalmaktan şikayetçi olunduğunu, merkezde temizlik yapılmadığını, dezenfektan ve eldiven olmadığını, çöplerin toplanmadığını ve temizliklerin bizzat sığınmacı ve mülteciler tarafından yapıldığını belirtti. Meclis gündemine taşınan soru önergesinde bazı mültecilerin güvenlik görevlileri dışında hiçbir yetkiliyle konuşamadığı da vurgulandı. Bakan, “Eğer bütün bu soruların cevapları olumsuz cevaplar içeriyorsa Harmandalı Geri Gönderme Merkezi kaderine terk edilmiş demektir” dedi.

"KAÇ MÜLTECİ VİRÜSE YAKALANDI?"

Bakan, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

  • “Merkezde nisan sonu itibariyle, Kovid-19 şüphesiyle tedavi altına alınan kaç sığınmacı, mülteci, güvenlik görevlisi ve yetkili personel vardır?
  • Önergeyi yanıtlayacağınız tarih itibariyle, bu merkezde kaç mülteci Kovid-19 salgınına yakalanmış, kaçı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiş, kaçı iyileşmiştir?
  • Merkeze yeni getirilen mültecilerin Kovid-19 testinden geçmediği ve karantina uygulanmadığı iddialarına dair açıklamanız nedir?
  • Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde güvenlik görevlileri dışında yetkililer görev başında mıdır?
  • Bu yetkililer mültecilerle muhatap olmakta mıdır?
  • Merkezin havalandırması, temizliği ve ilaçlaması düzenli olarak yapılmakta mıdır?
  • Yapılıyorsa hangi periyotlarla yapılmaktadır?” (HABER MERKEZİ)

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