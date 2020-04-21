21 Nisan 2020 17:22

CHP, ayrımcı infaz düzenlemesini AYM'ye taşıyor

Ayrımcı infaz düzenlemesini AYM'ye taşımaya hazırlandıklarını belirten CHP Milletvekili Aydoğan, "AYM bir hukuk kurumu gibi dik mi duracak, yoksa erkin altında mı ezilecek, beraber göreceğiz" dedi.

CHP Milletvekili Turan Aydoğan TBMM Genel Kurulu esnasında kürsüde konuşurken

CHP Milletvekili Turan Aydoğan | Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL POLİTİKA
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    Ayrımcı infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesine taşımaya hazırlandıklarını belirten CHP Milletvekili Turan Aydoğan, geçmişte sıkıntılı kararlar alan AYM için “Bir hukuk kurumu gibi dik mi duracak, yoksa erkin altında mı ezilecek? Beraber göreceğiz” dedi.

    Ceza Muhakemesi Kanunu’nun yanlış uygulanmasıyla bugün birçok insanın cezaevlerinde tutulduğunu dile getiren CHP’li Aydoğan, yapılan yasa değişikliğinin öz itibarıyla hükümlülerle ilgili bir düzenleme olduğuna dikkat çekti. Tutuklulara dair "Belli tedbirler ile tahliye edelim" ısrarlarına rağmen bu konuda hiçbir adım atılmadığını söyleyen Aydoğan, “Suçu sabit olmamış, yargılanması devam eden insanların içerde tutulup suçu sabitlenmiş insanların serbest bırakıldığını” ifade etti.

    "TMK DEĞİŞMELİ"

    Türkiye’de siyasi suçlar ile “terör suçları” arasında bir ayrım yapılmadığı sürece ülkenin sorunlarını çözme ihtimalinin olmadığını ifade eden Aydoğan, birçok yurttaşın şiddete hiç bulaşmadığı halde Terörle Mücadele Kanunu’na (TMK) göre yargılandığına işaret etti. CHP’li vekil, bu yüzden “terör” tanımının somutlaştırılması gerektiği belirterek “İktidara, ‘Düşüncesini açıklayanları, size muhalif olanları ve demokratik olarak refleks verenleri terör yaftası ile yargılayıp içerde tutuyorsunuz’ dedik. Terör, şiddetle özdeşleştirilmeli. Şiddetin dışında kalmış hiçbir şeyin de terör tanımı içerisinde yer almaması gerekir ve bu yasayı da çıkarırken bu ayrımı doğru yaparak, eşitlik ilkesine uygun bir yasa çıkartılması gerekirdi. Maalesef iktidar buna ilgi göstermedi” diye konuştu.

    "HAKİMLER NET ŞEKİLDE TARAF"

    Türkiye’deki yargı sistemini eleştiren Aydoğan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) mevcut haliyle devam ettiği sürece gelecek her türlü yargıcın, aynı suç ceza yargıcı gibi hakim bir pozisyonda olacağını belirtti. Bu haliyle de infaz hakimliğinin yargısal mekanizmanın kontrolü altında kalacağını söyleyen Aydoğan, “Suç ceza hakimliğinin nasıl atandığını herkes biliyor. Bu hakimler açık ve net bir şekilde taraf olarak atanan hakimlerdir” dedi.

    "AYM DİK DURACAK MI?"

    Aydoğdu, “eşitlik ilkesi”ne aykırı olması itibariyle infaz değişikliğinin iptali için başvuracakları Anayasa Mahkemesine dair ise şunları söyledi: “Yargı tam olarak bağımsız olsaydı, bu düzenleme AYM’den kesinlikle döner derdim. Ama Türkiye’de sıkıntılı kararlara imza atan bir AYM var. AYM hukuk kurumu gibi dik mi duracak, erkin altında mı ezilecek? Beraber göreceğiz. Yargı bağımsızlığı olmadığı bir ülkede kurumlardan çıkabilecek olumlu veya olumsuz hiçbir karara şaşırmam. Ama kurumlara olan inancımı tamamen yitirmek istemiyorum.” (İstanbul/MA)

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