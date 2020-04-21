Dünya Sağlık Örgütü: Daha en kötüsünü görmedik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyanın henüz “en kötü durumla” karşılaşmadığı uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ’nün Cenevre’deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, dünyanın salgının üstesinden gelmek için ulusal ve küresel ölçekte birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Salgına karşı “küresel dayanışma” çağrısını yineleyen Ghebreyesus, bunun olmaması durumunda dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle daha fazla insanın öleceği uyarısını yaptı.

ABD yönetiminin, DSÖ’nün kendilerinden bilgi sakladığı yönündeki bir soruya ise Ghebreyesus, ABD dahil hiçbir üye devletten salgına ilişkin herhangi bir bilgi saklamadıkları karşılığını verdi. (DIŞ HABERLER)

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