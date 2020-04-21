CHP’li Süleyman Girgin: Emekçilerin sesi gazeteler iktidar tarafından ablukaya alındı

CHP Muğla Milletvekili ve Maden-İş Yatağan Eski Şube Başkanı Süleyman Girgin gazetemiz Evrensel, BirGün ve Cumhuriyet’le dayanışmak için bir mesaj gönderdi.

Salgın başladığından bu yana gözden çıkarılanların işçiler, emekçiler ve aileleri olduğunu belirten Girgin mesajında, “İktidar kamu kaynaklarını sermayeye aktarırken, ona biat eden sermaye basını da patronların derdinden başka bir şey görmüyor.” dedi.

“Oysa yaşamı üreten işçi ve emekçilerdir. Kullandığımız elektrik, su, ekmek, kargo, kıyafet, sağlık, eğitim… Hepsi işçilerin ve emekçilerin üretimiyle meydana geliyor. Sermaye medyası bunu gizlemek için elinden geleni yapsa da tüm halkımız bunu bir kez daha gördü.” diyen Girgin; ülkenin basın alanındaki demokratik birikiminin halktan yana, işçilerin seslerini, sorunlarını görünür kılmaya çalıştığını belirterek “Basılı yaygın medyada, bunun temsilciliğini Evrensel, BirGün ve Cumhuriyet gazeteleri sürdürüyor. Ama emekçilerin sesi olan bu gazeteler iktidar tarafından ablukaya alınmış durumda.” dedi.

‘BASKILAR SON BULMALI’

Girgin mesajında şöyle devam etti: “Halkın haber alma hakkı için gazeteleri desteklemek için kurulan Basın İlan Kurumu uyduruk gerekçelerle aylardır ilan hakkını engelliyor ve mali sansür uyguluyor. İktidarın ve onlara bağlı sermaye gruplarının sözcülüğünü yapan onlarca gazete ve televizyon var. Emekçilerin sesini duyuran gazetelerimizin böyle sıkıştırılmak istenmesi, davalarla susturulmak istenmesi, salgın günlerinde emekçilere ölümü reva gören anlayışın devamıdır.

Oysa tam da salgın zamanında, ülke nüfusunun büyük kısmını oluşturan işçi ve emekçilerin sesinin duyulmasına, taleplerinin gündeme getirilmesine daha çok ihtiyaç duyulan bugünlerde, bu sansüre derhal son verilmeli, Basın İlan Kurumu ilan kesme uygulamasına son vermelidir.”

Ayrıca Evrensel e-gazeteye abone olan Girgin, dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı. (MEDYA SERVİSİ)