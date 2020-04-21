Mülteci kamplarında korona kol geziyor

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Almanya’da hükümet herkese evde kalma, fiziksel mesafeyi koruma çağrısı yaparken, binlerce mültecinin yaşadığı kamplarda koronavirüs adeta kol geziyor.

Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, Stuttgart kenti yakınlarında bulunan Ellwagen kasabasında, kışladan mülteci kampına çevrilen kampta yaşayan 600 mülteciden 250’sı koronavirüse yakalandı. Ayrıca kamptaki 19 görevlinin de hastalandığı tespit edildi. Kampta 204 kişinin görev yaptığı belirtiliyor.

KAMP KOŞULLARINDA SAĞLIKLI KALMAK MÜMKÜN DEĞİL

Kononavirüs nedeniyle sınırdışı etme kararlarını durduran eyalet hükümeti, mültecilerin kampı terk etmesine de izin vermiyor. Dolayısıyla koronavirüs nedeniyle kampta kalanlar tam anlamıyla bir hapis hayatı yaşıyor.

Test sonuçları negatif çıkanlara da dışarı çıkma yasağı getirildi. Gerekçe olarak ise ikinci testin yapılması gösterildi. Zira birinci testin sonuçlarının güvenli olmayabileceği ifade edildi.

Kamptaki barınma koşulları ise koronavirüsten korunmayı imkansız hale getiriyor. Bir odada 6 mülteci yaşıyor. Her katta ise sadece bir banyo var. Yemeklerini ise hep birlikte kantinde yemek zorundalar. Bu koşullarda koronavirüse yakalanmamak adeta mucize. Buna rağmen eyalet hükümeti tek tek sığınmacıları karantinaya alma uygulaması yapmadı.

Bu duruma tepki gösteren sığınmacılara yardım kuruluşları mültecilere ayrı ayrı kalacakları barınma koşullarının oluşturulmasını talep ettiler.

KAMPI HAPİSHANEYE DÖNÜŞTÜRDÜLER!

Benzer bir durum Saksonya-Anhalt eyaletindeki Halberstadt kasabasında 850 mültecinin kaldığı mülteci kampında da meydana geldi. Koronadan dolayı herkesin ayrı ayrı odalarda kalması gerektiğini talep eden mülteciler bu temelde bir de eylem yaptı.

Barınma şartlarının düzeltilmesi talebiyle 150 kişinin katıldığı eylem polis tarafından bastırıldı. Çıkan olaylar sırasında hamile bir kadın yaralandı.

Kampta 40 mültecide koronavirüs tespit edilmesi üzerine başlayan olayların ardından hükümet somut bir adım atmadı.

Kampı karantinaya alan eyalet hükümeti giriş ve çıkışları yasakladı. Yine kamptaki spor alanı kapatıldı, diğer etkinlikler yasaklandı. Ayrıca polis gece, kamptaki binaların arasına tel örgüler çekerek, tek tek binaları da karantinaya aldı. Böylece insanlar adeta hapsedildi ve sınırlı derecede yemek dağıtıldı.

Mart başında da Suhl’deki mülteci yurdunda koronavirüs tespit edilmişti. Toplam 533 mültecinin kaldığı kamp kısa sürede karantinaya alındı.