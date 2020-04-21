21 Nisan 2020 12:38
Antalya'da tarım işçilerinin kaldığı barakalarda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da çıkan yangında, tarım işçilerinin kaldığı 4 baraka hasar gördü. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 4 baraka kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf: AA
Antalya'da çıkan yangında, tarım işçilerinin kaldığı 4 baraka hasar gördü.
Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde tarım işçilerinin kaldığı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Barakaları hemen boşaltan işçiler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 4 baraka kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
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