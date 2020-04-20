20 Nisan 2020 08:41

Ev işçisi kadınlara dair anket çalışması: Salgın sürecinde en temel sorun ekonomik

Diyarbakır'da gündelik ev işlerinde çalışan kadınlarla yapılan anket, salgın döneminde kadınların yaşadıkları en temel sorunların başında ezici oranla ekonominin geldiğini gösteriyor.

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • BÖLGE KADIN
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    Rosa Kadın Derneği, koronavirüs salgını sürecinde Diyarbakır’ın merkez Sur, Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde gündelik ev işlerinde çalışan kadınlar ile görüşerek bir anket çalışması yaptı. 16 sorudan oluşan ankete toplam 76 kadın katıldı. Salgın nedeniyle işe gidemeyen kadınların yaşadıkları en temel sorunların başında yüzde 96’lık bir oranla ekonomi geliyor.

    EN ÇOK EVLİ OLANLAR ÇALIŞIYOR

    Çalışmaya katılan 76 kişinin yüzde 49’u 36-49 yaş aralığında yüzde 21’i 18-28 yaş aralığında; yüzde 20’si 29-35 yaş aralığında ve yüzde 10’u 50-64 yaş aralığında yer alıyor. Katılımcıların yüzde 74’ü evli, bunların yüzde 5’i ise imam nikahlı, yüzde 18’i bekar; yüzde 8’inin ise eşi vefat etmiş ya da boşanmış. Kadınların yüzde 34’ü okur-yazar olmadığını, yüzde 28’i ilkokul mezunu olduğunu, yüzde 18’i okur-yazar olduğunu, yüzde 17’si ise ortaokul mezunu olduğu ve yüzde 3’ü lise mezunu olduğunu belirtti.

    ÇOCUKLARINA BAKMAKLA YÜKÜMLÜLER

    Katılımcıların yüzde 64’ü ilk ve ortaokulda okuyan çocuklarına; yüzde 26’sı ebeveynlerine; yüzde 9’u üniversitede okuyan çocuklarına; yüzde 3’ü eşine ve yüzde 1’i engelli çocuklarına bakmakla yükümlü olduklarını söyledi.   

    YÜZDE 58’İ İŞ BULDUKÇA ÇALIŞIYOR

    Katılımcıların yüzde 76’sı herhangi bir şirketle çalışmadığını, referanslar üzerinden iş yaptığını; yüzde 13’ü hem bireysel hem de şirkete bağlı çalıştığını; yüzde 11’i ise sadece şirket bünyesinde çalıştığını ifade etti. Yüzde 58’i iş buldukça çalıştığını; yüzde 29’u günlük çalıştığını; yüzde 8’i aylık çalıştığını; yüzde 5’i ise haftalık çalıştığını belirtti.

    SİGORTASIZ ÇALIŞIYORLAR, YEŞİL KARTLILAR

    Katılımcıların tamamı kendilerine ait sağlık sigortalarının olmadığını söyledi. Ancak yüzde 82’si eşleri ve ebeveynlerinin sağlık sigortalarından yararlanıyor. “Sağlık güvenceniz var mı?” sorusuna  “evet” diyen 62 katılımcının yararlandıkları sağlık sigortalarının yüzde 66’sının yeşil kart, yüzde 29’unun SSK; yüzde 3’ünün BAĞKUR ve yüzde 2’sinin emekli sandığına bağlı olduğu görüldü.

    YARISI EVİNİ TEK BAŞINA GEÇİNDİRİYOR

    Raporda, katılımcıların yüzde 48’i kendilerinden başka ev ekonomisine katkı sağlayan kimsenin olmadığını; yüzde 29’u günübirlik işlerde iş bulurlarsa çalıştıklarını; yüzde 13’ü yaşanan salgın nedeniyle ücretsiz izne ayrıldıklarını; yüzde 9’u ise hâlâ çalışmaya devam ettiklerini belirtti. “Her hangi bir kurumdan yardım alıyor musunuz?” sorusuna yüzde 75’i “hayır” cevabını verirken, yüzde 16’sı eğitim desteği, yüzde 4’ü engelli bakım yardımı, yüzde 3’ü ise yaşlılık aylığı (ebeveynlerinin) aldığını söyledi.

    EV İÇİ ŞİDDET ARTTI  

    Katılımcılar, koronavirüs salgını nedeniyle kimsenin işe çağırmadığını, dolayısıyla evde geçirdikleri süre içinde yaşadıkları en temel sorunun yüzde 96’lık bir oranla ekonomik sorunlar olduğunu dile getirirken, yüzde 39’u çocuğunun eğitim sürecinin aksadığını; yüzde 11’i ise ev içi şiddetin arttığını belirtti.

    EN ÇOK ŞİDDET GÖREN 29-35 YAŞ ARALIĞI

    Eşler arası ya da ev içi şiddetin en fazla yaşandığı yaş aralığına bakıldığında yüzde 50 ile 29-35 yaş grubu görülürken, ev içi şiddetin hiç yaşanmadığı grup ise 50-64 yaş aralığı olarak dile getirildi.

    Ev işlerinde çalışan kadınların birçoğu salgına rağmen işe çağırırlarsa gideceklerini söylerken, gündelik ev içi çalışan emekçiler arasından sadece birinin işvereninin, salgın süresince maaşını vermeye devam edeceği belirtildi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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