Kars Belediyesine saldıranlar ifadelerinde "Ayağımız masaya takıldı" dedi

Kars Belediyesi’ne önceki gün gelerek güvenlik personeline hakaret ettikten sonra ofisteki eşyaları parçalayan saldırganlardan Z.B., F.E. ve Y.A. ifadeleri alındıktan savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Zanlılar ifadelerinde “Masaya ayağımın takılması sonucu masa kırıldı" dedi.

AYAKLARI MASAYA TAKILMIŞ!

MA'da yer alan habere göre “devlet malına zarar verme” suçundan gözaltına alınanlardan Z. B. emniyette verdiği ifadede belediyede girişindeki güvenlik ofisindeki masa ve sandalyeleri kırması ile ilgili “Arkadaşlarımla birlikte dışarı çıkmak üzere hareket ettiğimizde güvenlik personelinin oturduğu masaya ayağımın takılması sonucu masa kırıldı. Sonrasında yanımdaki iki arkadaşımla birlikte kurumdan ayrıldık” ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURULARI SONUÇSUZ KALDI

Söz konusu kişilerin daha önce de belediye eş başkanları, başkan yardımcılarını tehdit ettikleri, açık adres gösterdikleri ancak yapılan şikayet sonrası ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştı. Eş Başkan Şevin Alaca, “Bu saldırganlar bizi takip ediyor, tehdit ediyor, evimizin önüne kadar gelerek bizi tehdit ediyorlar. Birçok kez suç duyurusunda bulunduk ama ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılıyorlar” demişti. (HABER MERKEZİ)

Kars Belediyesi’ne saldıranlar hakkında hiçbir işlem yapılmadı