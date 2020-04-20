20 Nisan 2020 11:11
Şişli Etfal Hastanesinde güvenlik görevlisi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
İstanbul Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Çidam Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
İstanbul’daki Şişli Etfal Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Murat Çidam Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
İstanbul Sarıyer’de bulunan Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Murat Çidam Kovid-19 nedeniyle dün yaşamını yitirdi. 20 gün önce salgına yakalanan Çidam, yaklaşık 2 haftadır yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.
Son günlerde durumu ağırlaşan Çidam, dün akşam saatlerinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. (İstanbul/MA)
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