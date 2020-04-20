Şişli Etfal Hastanesinde güvenlik görevlisi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

GÜNCELLENDİ

Patronlar, 3 milyon 44 bin işçi için Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.