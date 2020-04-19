19 Nisan 2020 22:18
Atatürk Havalimanı yanındaki hastane şantiyesinden görüntüler önlemsizliği gösteriyor
Atatürk Havalimanı yanındaki arazide Kovid-19 pandemi hastanesi şantiyesinden gelen görüntüler, şantiyede koronavirüs tedbirlerinin ne kadar yetersiz olduğunu gösterdi.
Atatürk Havalimanı hastane şantiyesinden gelen videodan ekran alıntıları.
Atatürk Havalimanı yanında yapılan hastane inşaatı şantiyesinden çalışanların Evrensel'e gönderdiği görüntüler, koronavirüs tedbirlerinin yetersizliğini gösteriyor.
Görüntüler, yemekhane olarak kullanılan bir prefabrikte çekilmiş. Görüntülerde az sayıda kişide maske olduğu, küçücük masalarda çok sayıda işçinin yan yana ve karşılıklı yemek yediği görülüyor. Alanın, işçilerin yemek alma sırasında sosyal mesafe kuralına uyamayacağı kadar küçük olması dikkat çekiyor.
April 19, 2020
(İstanbul/EVRENSEL)
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