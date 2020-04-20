Güvenlik işçisi yazdı: İş tanımımızda yok ama ateşi biz ölçüyoruz

Bir güvenlik işçisi

Adana

Merhaba Evrensel gazetesi okurları;

Fabrikalarda ateş ölçümünü güvenlikçiler olarak biz yapıyoruz. İş tanımımızda olmayan bu iş Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının 23 Mart’taki yazısından sonra başladı. “Özel güvenlikler ateş ölçebilir” denildi.

İşçiye servis boyunca maske veriliyor. Biz taşeron olduğumuz için dolmuşla gidiyoruz. Sabah 06.30’da trafik polisi olmuyor. Dolmuşlar ful dolu gidiyor. Akşamları ışıkları söndürüyor, polis görmesin diye. Dolmuşta 14 koltuk var. Geçen gün 18 kişi gittik. Uzun bir süre bize maske de verilmedi. Ben isyan ettim “Bize niye vermiyorsunuz” diye. “Siz taşeronsunuz” dediler. Ancak ısrarla isteyerek, bir ton kavga ederek günlük kullanabileceğimiz maskeleri alabildik.

BİR ŞEY OLSA SORUMLULUĞUMUZ NE BİLMİYORUZ

Yazı yayımlanmadan önce biz ateş ölçmüyorduk. Hatta taşeron şirket tarafından ateş ölçümü yapmamamız konusunda uyarılıyorduk. Müdürümüz de fabrikaya “İş tanımımızda böyle bir şey yok” dedi. Fabrika kabul etti. Ama “Güvenlik ateş ölçebilir” diye yazı yayımlandı. Ertesi gün ateş ölçüm aleti bize geldi. Yani kanunda koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalışmamız yasak olmasına rağmen ateş ölçme işi bize kaldı. Yine de benim itiraz etme hakkım var. Ben sağlıkçı değilim. Görev tanımımda ateş ölçme yok. Yazıda önceden eğitim verilme şartı getirilmiş ama nasıl bir eğitim uygulanacağı yazılmamış. Üstelik ben eğitim almadım. Vardiyada olan iki arkadaşa anlatmışlar. Diğerlerine de anlatılan arkadaşlar anlattı. Yani çoğumuz anlamadık. Şimdi virüs salgını nedeni ile işçilere bir şey olsa biz sorumlu tutulur muyuz bunu bile bilmiyoruz?

BU KARAR BİZİM İÇİN ÇIKARILMADI

Patronlar ateş ölçecek ekstra sağlıkçı çalıştırmaktan kurtuldu. Taşeron şirket, yasal bir sorunla karşılaşma riski ortadan kalktığını düşündü. Ateşi olanı müdürlere, amirlere bildiriyoruz. Peki onlar işçide virüs olup olmadığı konusunda nasıl kanaate varacak? Ateş çıkan işçi hastaneye sevk edilecek mi? Yoksa işyerinde virüs olduğu tespit edilir diye test yaptırmaktan imtina mı edecekler?

Sokağa çıkmanın yasak olduğu günler için telafi çalışma yaptırılacak