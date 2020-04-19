19 Nisan 2020 12:53

5 yılda 108 bin 905 vatandaş sobadan zehirlendi 

2013 ve 2018 yılları arasında 108 bin 905 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Fotoğraf: Yavuz Yılmaz/DHA

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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İçişleri Bakanlığı’na yönelttiği iki ayrı soru önergesinde, 2013 ve 2018 yılları arasında meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmeleri ve tüp patlaması olaylarıyla ilgili istatistiki verilerin açıklanmasını istedi. 

    Gürer, karbonmonoksit gazı zehirlenmesiyle ilgili soru önergesinde, “2013-2018 yıllarında, her yıl ayrı ayrı belirtilmek üzere karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı kaçtır? Kaç kişi zehirlenmiş tedavi altına alınmıştır? Son 5 yıl içinde, karbonmonoksit gazından zehirlenme vakalarının yaşandığı ilk on il hangileridir? Karbonmonoksit gazından zehirlenmeleri engellenemeye yönelik ilgili kurumlarca çalışma yapılmakta mıdır?” sorularının yanıtlanmasını istedi. 

    5 YILDA 108 BİN VATANDAŞ KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ 

    Gürer’in soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, 2013 ve 2018 yılları arasında ülkemizde 108 bin 905 vatandaşın karbonmonoksit gazından zehirlenme tanısıyla hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti. 

    İLK SIRADA BÜYÜKŞEHİRLER VAR 

    Bakan Soylu’nun verdiği bilgiye göre adı geçen yıllar arasında en çok karbonmonoksit zehirlenmesi olaylarının yaşandığı illerde ilk 10 sırayı çoğunlukla büyükşehirler aldı. Antep ise 2013 ve 2018 yıllarası arasındaki dönemlerde kabronmonoksit zehirlenmesinin en çok yaşandığı iller arasında birinci sırada yer aldı. 

    İLLERE GÖRE DAĞILIM

    Bakan Soylu, karbonmonoksit gazından zehirlenme vakalarının yaşandığı ilk on ili şu şekilde açıkladı. 

    2014 yılında Antep, Ankara, İstanbul, Konya, Sivas, Maraş, Kayseri, Erzurum, Sakarya, Afyonkarahisar, 

    2015 yılında Antep, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Kayseri, Muş, Manisa, Sivas, 

    2016 yılında Antep, Ankara, Konya, İstanbul, Bursa, Kayseri, İzmir, Afyonkarahisar, Maraş, Kocaeli, 

    2017 yılında Antep, İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, İzmir, Erzurum, Kayseri, Adıyaman, Ordu, 

    2018 yılında Antep, İstanbul, Bursa, Konya, Ankara, İzmir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Ağrı

    5 YILDA 203 TÜP PATLAMASI OLAYI YAŞANDI 

    Öte yandan CHP Milletvekili Gürer’in tüp patlaması olaylarıyla ilgili diğer bir soru önergesine yanıt veren Soylu, 2013-2018 yılları arasında sadece jandarma bölgesinde meydana gelen tüp patlaması olayı sayısının 203 olduğunu bildirdi. 

    Gürer "Soru önergesine Bakan çok geç de olsa yanıt verdi. Ancak gündem koronovirüs ile doğan sorunlara yöneldi. Eğer 65 yaş evde kal uygulaması soğuk kış günlerinde oluşsaydı bu bağlamda da bir risk olacağı da görülüyor. Azımsanmayacak zehirlenmelere karşı daha çok bilinçlendirme sağlanmalıdır” dedi.

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