18 Nisan 2020 22:43

Ömer Çelik konuştu, Adana'daki "sahra hastanesinde" inceleme başlatıldı

Adana Büyükşehir Belediyesinin sahra hastanesi hazırlıkları yaptığı alanda, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in A Haber’deki açıklamalarının ardından inceleme başlatıldı.

Adana Sahra Hastanesi

Fotoğraf: @MzyenSEvkin/Twitter

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    Hastane olarak hizmet vermesi günlerdir tartışma konusu yapılan Adana Büyükşehir Belediyesinin sahra hastanesi hazırlıkları yaptığı alanla ilgili bugün AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in A Haber’de yaptığı konuşmanın ardından inceleme yapıldı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü, alanla ilgili “Koşullar hastane olması için uygun değil” diye tutanak tuttu.  

    Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın 4 Nisan günü, koronavirüs salgını acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını açıklamıştı. Ardından başlayan tartışma “Hastane mühürlenecek” söylentilerine kadar vardı.

    İl Sağlık Müdürlüğünün incelemesi sırasında CHP milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut ve Orhan Sümer de fuar alanına gitti. Yapılan açıklamada mühürleme olmadığı belirtildi.

    TUTANAKTA HERHANGİ BİR SAĞLIK HİZMETİ VERİLEMEYECEĞİ BELİRTİLDİ

    İl Sağlık Müdürlüğünün tutanağında alanda 147 adet yatak, 3 adet EKG cihazı, 2 adet tansiyon aleti, 4 adet stetoskop, 2 adet aspiratör, oksijen tüpü ve başlığı bulunduğu; sterilizasyon, dezenfeksiyon ve bariyerlerin olmadığı ve herhangi bir sağlık hizmeti veremeyeceği belirtildi.

    “BİR FELAKET OLUŞTUĞUNDA YER HAZIRLAMAMIŞSAN BU DAHA KÖTÜ DEĞİL Mİ”

    Aynı zamanda eczacı olan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, incelmeden sonra yaptığı açıklamada, alanın, oluşacak olağan üstü bir duruma karşı bir hazırlık olduğunu belirterek “Kamuoyunda sıkça tartışılınca, Cumhurbaşkanı sözcüsü, AKP Sözcüsü açıklamalar yapınca sanırım Müdür Bey kendisine böyle bir görev addetti. Notlarını aldılar gittiler. Herhangi bir mühürleme yoktur. Bir ihtiyaç hasıl olursa kullanılacak. Gayet ekonomik koşullarda bir yer hazırlanmış” dedi.

    Yapılanın bir felaket oluştuğunda kullanılmak üzere bir hazırlık olduğunun altını özellikle çizen Bulut, “Zamanı gelince Adana’yı yönetenler bir araya gelir, uygunsa kullanır. Uygun değilse zaten kullanılmaz. Böyle bir felaket oluştuğunda sen yer hazırlamamışsan bu daha kötü değil mi” diye sordu. (Adana/EVRENSEL)

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