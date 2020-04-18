İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması: Öğrencileri rant savaşında bırakmayacağız

Bilim ve Sanat Vakfına ait olan İstanbul Şehir Üniversitesi YÖK Kanunu’nda yapılan değişiklik ile kapatılacak. Şehir Üniversitesi öğrencileri, Rektörlük tarafından hiçbir açıklama yapılmadığını söylüyor ve kamuoyu yaratmak için sosyal medya üzerinden çalışmalara devam ediyor.

Parasız Eğitim Koordinasyonu ise Şehir Üniversitesinde yaşananlara dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yaşananların Erdoğan ve Davutoğlu arasındaki çekişmenin sonucu olduğu vurgulanırken şu ifadelere yer verildi: “Özel üniversiteleri her yere doluşturup sonra patronlarını beğenmediniz diye, öğrencileri hiç düşünmeden oradan oraya sürükleyemezsiniz. Öğrenciler, eğitim gördüğü okula göre yurtlarda, evlerde barınıyor. Barındıkları yerlerden bile çıkmak zorunda kalacakları bir düzenleme ile öğrencilerin hayatı darmaduman edilemez. Kamu arazisine konan özel üniversiteleri asla savunmuyoruz, batmalarında da bir sakınca görmüyoruz. Ama öğrencilere ne olacağını düşünmeden; eğitim hayatını tepetaklak edecek kararlar almak ve böyle bir süreci işletmek sadece rant odaklıdır. Kamunun tüm haklarını özelleştirenler; özel okulları açanlar da, satanlar da, buralardan rant sağlayanlar da elbet batacak. Öğrencinin parasız eğitim hakkı kazanacak. Kamu arazisi kamuya geri verilsin, Şehir Üniversitesi öğrencileri kendi üniversitelerinde eğitim görmeye devam etsin.”

Cevizli Tekel Fabrikasının bulunduğu arazi 2008 yılında Maliye Bakanlığına verildi. Arazi 2009 yılında Ahmet Davutoğlu’nun kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfına kiralandı. 2015 yılında ise aynı vakfa hibe edildi. İstanbul Şehir Üniversitesi ise Bilim Vakfına bağlı olarak kuruldu. (HABER MERKEZİ)

Şehir Üniversitesi tartışması: Erdoğan samimi değil, Davutoğlu mağdur değil