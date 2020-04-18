18 Nisan 2020 21:34

Prof. Dr. Kayıhan Pala: Filyasyonda başarı değil, gecikme var

Prof. Dr. Kayıhan Pala: Eğer bir fabrikada bir kişi Kovid-19 pozitif tanı almış ve onun temasta bulunduğu insanlar hâlâ işe gidip geliyorlarsa o zaman filyasyondan söz edilemez.

Kayıhan Pala

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Vural NASUHBEYOĞLU
    İstanbul

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek koronavirüsle mücadelede artan vaka ve can kayıplarına rağmen, Türkiye’nin diğer ülkelerden farklı bir tedavi yöntemi uygulayıp iyi bir noktada olduğunu ileri sürdü. Bakan Koca, filyasyon konusunda ise yüzde 97 oranında başarı yakaladıklarını savundu. (Filyasyon: Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir.)

    Koca’nın çizdiği olumlu tabloyu Evrensel’e değerlendiren Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Bakan’ın, Türkiye’nin iyi durumda olduğunu neye göre değerlendirdiğini bilmediğini ifade etti. Şu ana kadar vaka sayısının 80 bini aştıığını, can kaybının da 1900'e dayandığını belirten Pala “Bu olguların yaş dağılımı nedir biliyor musunuz? Hangi illerde kaç kişi ölmüş onu biliyor musunuz? Bu ölenlerin kendilerine eşlik eden hastalıkları neydi, onu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bunları uzatabilirim ama bu bilgileri başka ülkelerde kolaylıkla bulabilirsiniz. İngiltere, İtalya, Fransa’da bulursunuz. Elimizde ne yazık ki bu bilgiler yok. Olmadan da sınırlı şeyler söylemek zorundayız” diye konuştu.

    “VERİLER AÇIKLANMADIKÇA İYİMSER OLAMAYIZ”

    On gün önce aşağı yukarı 70 yurttaşın öldüğü bilgisi verildiğini, son iki gündür ise ölen insan sayısının 120’yi geçtiğini hatırlatan Pala, şunları söyledi: “Ölümlerde bir artış eğilimi karşımızda duruyor. Bu koşullarda durumun iyiye gittiğini düşünmüyorum. Bizde yalnızca laboratuvarda doğrulanmış ölümler açıklanıyor. Laboratuvar olarak doğrulanmadığı halde kaç insanın hasta olduğunu, kaç kişinin hayatını kaybettiğini bilemiyoruz. Ama sahadan aldığımız veriler Kovid-19 hastası olduğu yüzde 99 bilinen hastaların bir bölümünün PCR testi sonucunun pozitif gelmediği yönünde. Bunlar hem hasta kayıtları açısından hem de ölümler açısından bakanın bildirdiği kayıtlara yansımıyor. Bunların oranlarını da bilmiyoruz. Dolayısıyla bakanlık verilerini bilim insanları ve topluma açmadığı koşullarda bir iyimserlikten söz edebilmek gerçekçi değil. İyimser olmak için henüz erken” ifadelerini kullandı. 

    “İLK VAKA 11 MART, FİLYASYON YAZISI 26 MART”

    Bakan Koca’nın “Filyasyonda yüzde 97 başarı sağladık” sözlerini de değerlendiren Kayıhan Pala, Türkiye’de ilk vakanın 11 Mart’ta açıklandığını, Bakan Koca bu tarih itibariyle çıkıp “Her bir vakaya filyasyon yapıyoruz” demiş olsaydı ancak o zaman iyi bir tablodan bahsedebileceklerini söyledi. “Ancak biz bakanlığın İstanbul ve diğer kentlere filyasyon ekiplerini kurmak istemesini 26 Mart’ta gönderdiği yazıdan biliyoruz. Dolayısıyla bu gecikmiş bir uygulamadır” diyen Pala, gecikmiş de olsa Bakan’ın filyasyondan söz etmesini memnuniyetle karşıladıklarını da sözlerine ekledi. 

    Türkiye’de salgından önce de filyasyon ekipleri olduğunu hatırlatan Prof. Pala, “Bu ekiplerin sınırlı olan sayılarının artırılmasının mart ayında gerçekleştiğini görüyoruz. Bir de 1 kişinin temaslısı olarak 4-5 kişiye gidildiğinde ne yapıldığını söylemesi lazım Bakan’ın. Çünkü sahadaki gözlemlerimiz temaslılara herhangi bir test uygulanmadığı yönünde. Temaslı olarak kabul edilenlere tavsiye ‘14 gün evden çıkmayın.’ Bir kağıt imzalatılıp, aile hekiminiz sizi telefonla takip edecek denilen bir sistem uygulanıyor. Bu hiç yoktan iyidir, ama test yapılmasıdır asıl önemli olan” bilgisini verdi. 

    “İŞÇİDEKİ POZİTİF TANIYA RAĞMEN FABRİKA ÇALIŞIYORSA FİLYASYONDAN BAHSEDİLEMEZ”

    Birçok fabrikada testi pozitif çıkan işçi ya da işçilere rağmen üretimin sürdüğünü hatırlattığımız Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Eğer bir fabrikada bir kişi Kovid-19 pozitif tanı almış ve onun temasta bulunduğu insanlar hâlâ işe gidip geliyorlarsa o zaman filyasyondan söz edilemez” dedi. Pozitif tanı konulan işçinin, hangi fabrikada çalıştığını filyasyon ekiplerine söylemek zorunda olduğunu anlatan Pala, “Filyasyon ekipleri de fabrikaya gelip işçi kimlerle temas kurduysa ‘Siz 14 gün eve gidin’ demek durumundadır. Bu yapılmıyorsa bakanın filyasyon yapıyoruz dediği kavramın biraz daha dikkatli incelenmesi gerekiyor” diye konuştu.

    TTB: Bakanlık salgınla mücadelede geç kaldı, filyasyon ekipleri şubatta kurulmalıydı

    TTB: Bakanlık salgınla mücadelede geç kaldı, filyasyon ekipleri şubatta kurulmalıydı

    Türkiye'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 1890'a yükseldi (18 Nisan)

    Türkiye'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 1890'a yükseldi (18 Nisan)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Yurt dışında Türkiye vatandaşı 342 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
    SONRAKİ HABER

    Van’daki çığ faciasıyla ilgili yolsuzluk iddialarına dair soruşturma açılmamış
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Virüse karşı mücadelede ‘kâr-zarar hesabı’ yapıldığının itirafıdır!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Salgını Kovid-19 değil insan yazar

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    ‘Akşam üstü talimat veren sayın Cumhurbaşkanım’ aynı gün uygulanacak sokağa çıkma yasağının saat kaçta başlayacağını hiç hesap etmedi mi?..

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Şimdi niçin susarlar ki?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Hafter’in Şam’daki temsilciliği

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    İyi olmak bizi kurtarmayacak!

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    14 yaşında Amerika şampiyonu olan Bobby Fischer

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Koronavirüs gölgesinde 5G fırsatçılığı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Kovid-19'a yakalandıkları için sağlıkçıları suçlayan Zonguldak Valisi özür diledi
    Kovid-19'a yakalandıkları için sağlıkçıları suçlayan Zonguldak Valisi özür diledi

    Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kovid-19'a yakalanan sağlık emekçilerine dair sarf ettiği "Kendilerini korumadılar, bize yük oldular" sözlerinin ardından özür diledi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 1890'a yükseldi (18 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 1890'a yükseldi (18 Nisan)

    Resmi açıklamalara göre koronavirüs dolayısıyla 1890 can kaybının yaşandığı ve 82 bin 329 Kovid-19 hastasının bulunduğu Türkiye'de gün içinde yaşanan tüm önemli gelişmeleri sayfamızda bulabilirsiniz.

    Mersin'de belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtması yasaklandı
    Mersin'de belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtması yasaklandı

    İçişleri Bakanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderdiği genelge ile belediyelerin yurttaşlara ücretsiz ekmek dağıtımını yasakladığını bildirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Birçok ürünün ithalatında fahiş miktarda ilave gümrük vergisi uygulanacak
    Birçok ürünün ithalatında fahiş miktarda ilave gümrük vergisi uygulanacak

    Pek çok ürünün ithalatında fahiş miktarda ek gümrük vergisi uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Video oyun konsolundaki ek vergi oranı yüzde 50!

    Prof. Dr. Kayıhan Pala: Filyasyonda başarı değil, gecikme var
    Prof. Dr. Kayıhan Pala: Filyasyonda başarı değil, gecikme var

    Prof. Dr. Kayıhan Pala: Eğer bir fabrikada bir kişi Kovid-19 pozitif tanı almış ve onun temasta bulunduğu insanlar hâlâ işe gidip geliyorlarsa o zaman filyasyondan söz edilemez.

    Trelleborg fabrikasında Kovid-19 tespit edildi ancak üretim sürüyor!
    Trelleborg fabrikasında Kovid-19 tespit edildi ancak üretim sürüyor!

    Kocaeli'deki Trelleborg fabrikasında 1 işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 işçi de tomografi çekildikten sonra hastaneye yatırıldı. Patron ise üretimi sürdürmekte ısrarcı.

    GÜNCELLENDİ
    İşçi, rızası olmadan yıllık izne çıkarılabilir mi? | Dr. Murat Özveri yanıtlıyor
    İşçi, rızası olmadan yıllık izne çıkarılabilir mi? | Dr. Murat Özveri yanıtlıyor

    Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, koronavirüs önlemleri çerçevesindeki uygulamalar sonrası işçilerin karşılaştığı sorunlara dair yanıtlar veriyor.

    Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1890'a yükseldi
    Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1890'a yükseldi

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 3 bin 783 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 121 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 82 bin 329'a, can kaybı 1890'a ulaştı.

    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Bozkırın çığlığı
    Bozkırın çığlığı
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Soma 301 Madenciler Derneği: Dün Soma kararı, bugün infaz yasası kara bir lekedir
    Soma 301 Madenciler Derneği: Dün Soma kararı, bugün infaz yasası kara bir lekedir

    Soma Katliamı davası sanıklarından Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın tahliye kararının üzerinden 1 yıl geçti. Konuyla ilgili Soma 301 Madenciler Derneği açıklama yaptı.

    İzmir Barosu: Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde 30 vaka var, önlem alınmalı
    İzmir Barosu: Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde 30 vaka var, önlem alınmalı

    İzmir Barosu, Harmandalı GGM ile ilgili açıkladığı raporda, yeterli önlem alınmadığını, 30 mülteci ve 1 güvenlik görevlisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Cam işçisi: Ölüm ve sıtma arasında tercihe zorlandık
    Cam işçisi: Ölüm ve sıtma arasında tercihe zorlandık

    Cam işçisi yazdı: Evde kalınca işçiler hem ücretlerinden oldular hem de evdeki harcamalarını karşılamak zorundaydılar. Yani kısacası ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlandık.

    Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor
    Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor

    İzmir Torbalı’da bulunan Philsa (Marlboro) fabrikasında koronavirüs salgın süreci başladığından bu yana birtakım önlemler alınsa da çalışma sürüyor.

    Tunç Soyer: Mazot belediyeye yüzde 18, lüks yatlara yüzde 1 KDV ile veriliyor
    Tunç Soyer: Mazot belediyeye yüzde 18, lüks yatlara yüzde 1 KDV ile veriliyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle kriz belediyeciliği uyguladıklarını belirten Tunç Soyer, "Mazot lüks yatlara yüzde 1 KDV ile verilirken biz yüzde 18 KDV ile alıyoruz. Belediyeler zor durumda” dedi.

    Emek Partisi Aydın İl Örgütü: İşçilerin sağlığı patronların insafına terk ediliyor
    Emek Partisi Aydın İl Örgütü: İşçilerin sağlığı patronların insafına terk ediliyor

    Fabrikaların hafta sonu sokağa çıkma yasağına rağmen çalışmasını eleştiren EMEP Aydın İl Örgütü, “İşçilerin sağlığı patronların insafına terk ediliyor” diyerek işçi danışma hattı kurduklarını duyurdu.