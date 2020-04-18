18 Nisan 2020 21:25

Soma 301 Madenciler Derneği: Dün Soma kararı, bugün infaz yasası kara bir lekedir

Soma Katliamı davası sanıklarından Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın tahliye kararının üzerinden 1 yıl geçti. Konuyla ilgili Soma 301 Madenciler Derneği açıklama yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

Manisa Soma'da 301 madencinin ölümüne sebep olan katliamın sanıklarından Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan tahliye edilmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, konuyla ilgili açıklama yaparak, “Dün Soma’da çıkan karar, bugün infaz yasası tarihe kara leke olarak geçecektir” dedi.

Katliamda oğlu Uğur Çolak’ı kaybeden İsmail Çolak, “Bugün 18 Nisan, 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 insanın yaşam hakları ellerinden alındı. Bu katliamın bir numaralı sanığı Soma A.Ş.'nin patronu Can Gürkan’a İzmir Bölge Mahkemesi tarafından 'Maden işletebilir' diyerek ruhsatı geri verildi ve Can Gürkan hakkında tahliye kararı verilmişti. Verilen bu karar ile işçi katliamlarının önü açılarak şaibeli bir kararla salındığı gündür” dedi.

“ADALETE GÜVEN KALMAMAMIŞTIR”

Çolak, infaz yasasına değindiği açıklamasına şöyle devam etti:

“Dünya ve ülkemizde yaşanan salgın ile siyasi erk, birkaç gün için infaz yasasını değiştirerek örtülü olarak af getirmiştir. Bu aftan faydalanan sanıklar da cezaevlerinden çıkarılmıştır. Ülkede adalet zengine işlediğini bir kez daha ispatlanmıştır. Çıkan affa kimler seviniyorsa, 301 madencinin, Ermenek'in, Şirvan'ın Aladağ'ın, Ali İsmail'in, Berkin'in, Çorlu Tren Katliamı ve nice sayamadığımız failli onlardır. Adalet sadece bir zümreye işlediği sürece karanlıkta kalmaya devam edeceğiz. Ülkede demokrasiye, adalete güven kalmamıştır. Bu yasanın çete lideri ve zengin sınıfı için çıkarıldığını biliyoruz ve bu yasaya evet diyenler kadar Meclise oylamaya gelmeyen milletvekilleri tarihe kara leke olarak adlarını yazdırmıştır.” (Manisa/EVRENSEL)

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