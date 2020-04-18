Koronavirüse rağmen haftanın her günü çalışan işçiler: Dinlenmeye bile hakkımız yok

Ebru YİĞİT

Kocaeli

Koronavirüs salgını ile birlikte küçük işletmelerde büyük sorunlar var. Dilovası’nda kurulu bir işletme olan Fon Ambalaj’da "peynir kabı" üreten işçilerin haftanın her günü sürdürdükleri üretim arttı. Salgın döneminde çalışmak istemeyen işçilerin bugünlerde haftalık izni dahi yok! Yaklaşık 30 tane işçisi olan fabrikada çalışan işçiler, "Küçük yerlerde çalışanların sesi hiç duyulmuyor" diyor. Tek maskeyle bütün günü geçirmek zorunda kalan işçilerin süreçte tek kazanımı "serviste ayakta kalmamak" olmuş.

Fabrikada koronavirüs salgını boyunca yalnızca geçtiğimiz hafta aniden ilan edilen sokağa çıkma nedeniyle iki gün duruş yaşandı. Geçtiğimiz hafta yaşanan sokağa çıkma yasağında yaşadıklarını, “Gece vardiyasına giden işçiler için tam evden çıkıp servis beklenecek saatlerde haber geldi. Çalışma olmayacakmış diye biz de ne olursa olsun bir gün bile evden çıkmasak kâr gibi düşünüyoruz” sözleriyle anlattı.

Firma, endüstriyel peynir üretimi için saklama kabı üretiyor. Zincir marketlerde satılan peynir için yapılan üretim vardiya sistemi ile haftada 7 gün sürüyor.

İŞÇİYE İZİN YOK

İşçiler fabrikada alınan salgın ‘önlemlerini’ ve çalışma koşullarını şöyle anlattı:

“Fabrikada maske verdiler fakat çalıştığımız yer çok havasız. Tüm gün aynı maske ile çalışıyoruz, eldiven kullanmıyoruz. En büyük önlem ateş ölçümü, ateşimizi ölçtükten sonra fabrikaya alıyorlar. Fakat tuvaletler pislik içinde. Fabrikada birinde virüs var ise başka birine geçme olasılığı o kadar yüksek ki, insan korkuyor. Her gün haberleri dinledikten sonra fabrikaya gitmek istemiyoruz ama izin istesek vermiyorlar. ‘Gidip rapor alırsanız kabul ederiz ama işler çok yoğun size izin veremeyiz’ diyorlar.”

"FAZLA MESAİ YAPILIYOR"

“Mesai yapmak böyle zamanda insanın zoruna gidiyor” diyen kadın işçi ise şöyle devam etti: “7 gün çalışıyoruz, insanın dinlenmeye hakkı olması lazım, bizde o da yok. Eve gelince kapıyı açar açmaz kimseye dokunmadan banyoya koşuyorum. İnsan kendisi için değil sevdikleri için korkuyor. Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var ama biz çalışıyoruz. Pazar günü dahil çalışıyoruz. Peynir kaplarını yetiştirmemiz gerekiyormuş. Biz niye hala çalışıyoruz o zaman ben anlamıyorum” diyor.

"İYİYE GİDEN TEK ŞEY SERVİS: AYAKTA KALMIYORUZ"

Koronavirüs sebebiyle ‘iyiye giden tek şeyin servisler’ olduğunu dile getiren kadın işçi, “Önceden vardiya başına tek servis vardı. Hepimiz aynı serviste gidip geliyorduk, hem servis kalabalık hem de yol çok uzun sürüyordu. Şimdi servis sayısını ikiye çıkardılar, herkes tek tek de oturmuyor tabi ama en azından ayakta da gitmiyoruz” dedi.

Rapor almazsa çalışmak zorunda olduğunu söyleyen kadın işçi, “Raporu sonraya saklamaya karar verdim, çünkü ortalık daha kötü olacak. Virüs vakaları böyle giderse daha çok artacak. En azından o zaman kullanırım diye şimdi dayanıyorum” dedi. Bu dönemde kronik rahatsızlığı olanlar rapor alınca geride kalan işçiler daha fazla çalışmak zorunda kalmış. Salgın sebebiyle stok yapanlardan dolayı marketlere ürün yetiştiremediklerini dile getiren işçiler en azından maskelerinin saatlik olarak değiştirilmesi, el hijyenlerinin fabrikanın her yerine konulmasını ve servislerde kalabalık gitmek istemediklerini vurguladı. İddialar üzerine aradığımız Fon Ambalaj yetkilileri telefonlarımıza yanıt vermedi.

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Koronavirüs ve işçiler