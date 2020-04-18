Yaşam alanı savunucuları: Salgın bahanesiyle yandaşa rant üretme çabasındalar

İktidarın, koronavirüs salgını gerekçesiyle Sancaktepe ve Atatürk Havalimanında yapımı devam eden sahra hastaneleriyle yandaşlarına rant alanı oluşturduğunu ifade eden yaşam alanı savunucuları "Bari bu süreçte durun" diyerek tepki gösterdi.

Salgına karşı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dillendirilen Sancaktepe ve Atatürk Havalimanında yapılması planlanan sahra hastanelerinin inşasına başlandı. Sancaktepe ilçesine bağlı Samandıra’da ormanlık alanında ve Atatürk Havalimanında 45 günde yapımı tamamlanması beklenen projelerin yapıldığı alanlara ilişkin ise tepkiler gelmeye devam ediyor.

Mezopoyamya Ajansından Naci Kaya'nın haberine göre, yaşam alanı savunucuları, salgın göz önünde bulundurulduğunda sahra hastanelerinin yapımının mecburiyet olduğunu ancak hastanelerin yapıldığı alanları ve zamanlamasını eleştirdi.

"BOŞ TERMİNAL BİNALARI VE HANGARLAR HASTANEYE ÇEVRİLEBİLİRDİ"

Atatürk Havalimanına yapılması planlanan sahra hastanesinin inşaatına ilk olarak Florya tarafında bulunan Devlet Havalimanı İşletmesine ait bir arazide başlatıldığını anımsatan Bakırköy Kent Savunması Yönetim Kurulu Üyesi Oya Erakıncı, itirazlarının sonucunda burada başlatılan inşaat yapımının durdurulduğunu söyledi. Bunun üzerine inşaat makinelerinin Atatürk Havalimanına aktarıldığını ifade eden Erakıncı, "Pistlerin olduğu yerlerde bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmayla birlikte pist kullanılamaz hale geldi" dedi. Bakırköy Kent Savunması olarak Atatürk Havalimanı içerisinde bulunan boş terminal binaları ve hangarların hastaneye çevrilmesi yönünde öneri yaptıklarını kaydeden Erakıncı, "Bu yerler daha kısa bir sürede sahra hastanesine dönüştürülebilirdi" diye konuştu.

"KRİZ FIRSATÇILIĞI"

Yapılması planlanan hastanelerin Sağlık Bakanlığının açıklamalarının aksine devlete değil, Rönesans Şirketine verildiğini iddia eden Erakıncı, “Özellikle pandemi sürecinde yap-işlet-devret ile sağlık sisteminin özelleştirilmesi kabul edilemez. Bu tamamen kriz fırsatçılığıdır. Bu süreçte bile doğa katlediliyor. Hani bir söz vardır ya ‘Bu vakitte yılan bile sokmaz’ diye. Böyle bir süreçte bile birilerini halen rant ve para kazanma derdinde olması çok üzücü" ifadelerini kullandı.

"HAVALİMANINI MAHVETTİLER"

Bakırköy Kent Savunması Yürütme Kurulu Üyesi ve Bakırköy Mimarlar Odası Şube Başkanı Mustafa Fazlıoğlu da, Atatürk Havalimanında bulanan konaklama tesislerini ve havalimanının yanında bulanan fuar alanını çok kısa bir sürede sahra hastanesine dönüştürülebileceğini söyledi. Fazlıoğlu, "Fakat yapılmak istenen geçici bir hastane değil, kalıcı bir hastane. Bunu yaparken de o güzelim havalimanını mahvettiklerini görüyoruz" diye belirtti.

"AMAÇ SALGINLA MÜCADELE DEĞİL"

"Burada amaç salgınla mücadele mi, yoksa daha önce mevcut olan bir projeyi hayata geçirmek midir?” diye soran Fazlıoğlu, şöyle devam etti: "İktidarın salgını bahane ederek, daha önce hazırlanmış mevcut bir projeyi hayata geçirme gayretinde. İktidar maalesef salgın sürecini fırsat olarak görüyor. Salgın bahanesiyle yandaşa bir rant üretme çabasında. Bari bu süreçte durun! Halk sağlığı daha önemli, çabanızı buraya verin."

"SALGINI BİLE FIRSAT BİLDİLER"

Kuzey Ormanları Savunması aktivistlerinden Ayşe Yıkıcı ise, iktidarın ekolojik katliamlarına alışık olduklarını söyledi. Yıkıcı, "İktidar, her şeyi fırsat bildikleri gibi pandemi salgınını da fırsat bildiler. Biz o nedenle buna 'korona fırsatçığı' diyoruz" dedi. Yıkıcı, eko-sistemin öneminin tartışıldığı böylesi bir dönemde iktidarın, yapmayı planladığı sahra hastaneleriyle doğayı katletmeye çalıştığını dile getirdi.

İKTİDARA SORULAR

"Samandıra’da sahra hastanesi ormanlık alanda yapılması planlandığı için ağaç kesimi yapılıyor" diyen Yıkıcı, iktidara şu soruları yöneltti: “Maltepe dolgu alanı bomboş bir şekilde orada dururken, neden bu hastane oraya inşa edilmedi? Neden inşaat faaliyet yapmadan, prefabrik ya da konteyner şeklinde daha maliyetsiz ve çok daha hızlı bir şekilde bu sahra hastaneleri yapılmıyor? Neden hazır halde bulunan kapalı ve geniş alanlar bu süreçte hastaneye dönüştürülmüyor da, ormanlık alana inşa ediliyor bu hastaneler? Tüm bunlar bir kenara, Samandıra'da hiç mi boş bir alan yoktu?" (İstanbul/MA)

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