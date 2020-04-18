Bazı işçilerde Kovid-19 tespit edilen Tosyalı Çelik'te işçiler ücretli izin istiyor

Halil İMREK

Mehmet ÖZASLAN

Osmaniye

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulunan Tosyalı Çelik fabrikasında bazı işçilerde koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilirken, işçilerin tüm endişelerine ve ücretli izin taleplerine karşın fabrika üretim yapmakta ısrar ediyor.

Fabrikada 20’nin üzerinde koronavirüs testi pozitif olan işçi olduğu konuşuluyor. 5 işçinin evlerinde karantinaya alındığı, fabrikada bir bölümde çalışan işçilere test yapıldığı da işçiler tarafından verilen bilgiler arasında. Fabrikadan vakalara ilişkin net açıklama yapılmamasına tepki gösteren işçilerde, salgın endişesi her geçen gün artıyor.

İŞÇİ ÜCRETLİ İZİN İSTİYOR

Fabrika girişinde ateş ölçümü, maske kullanılması, servis araçlarına bir dolu bir boş oturulması, daha önce iki kişinin çapraz oturduğu yemek masalarında tek bir işçinin yemek yemesi gibi önlemlerin alındığını anlatan işçiler, bunların salgını önleyemeyeceğini, üretim ısrarının hayatlarını riske attığını söyledi. Vardiya amirlerine, şef ve müdürlere üretimin durmasını, ücretli izne gönderilmeleri konusunda talepte bulunduklarını aktaran işçiler, yönetimin üretime devam etme konusunda ısrar ettiğini dile getirdi.

YATIRIMA ARA YOK DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya 5 milyon lira bağış yaptığını açıklayan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, önceki kriz zamanlarında olduğu gibi, şirketin bu kez de yatırıma ara vermediğini belirtmişti. İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir çelik yatırım için hazırlıkların sürdürdüğünü dile getiren Tosyalı, 1 milyar dolarlık yeni yatırımlarının 2020'de üretime başlayacağını duyurmuştu.

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