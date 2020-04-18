18 Nisan 2020 01:17

Bazı işçilerde Kovid-19 tespit edilen Tosyalı Çelik'te işçiler ücretli izin istiyor

Osmaniye'de Tosyalı Çelik fabrikasında bazı işçilerde koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen fabrikanın ısrarla üretime devam ettiği belirtiliyor.

Fotoğraf: Özcan Yaman

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Halil İMREK
    Mehmet ÖZASLAN
    Osmaniye

    Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulunan Tosyalı Çelik fabrikasında bazı işçilerde koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilirken, işçilerin tüm endişelerine ve ücretli izin taleplerine karşın fabrika üretim yapmakta ısrar ediyor.

    Fabrikada 20’nin üzerinde koronavirüs testi pozitif olan işçi olduğu konuşuluyor. 5 işçinin evlerinde karantinaya alındığı, fabrikada bir bölümde çalışan işçilere test yapıldığı da işçiler tarafından verilen bilgiler arasında. Fabrikadan vakalara ilişkin net açıklama yapılmamasına tepki gösteren işçilerde, salgın endişesi her geçen gün artıyor.

    İŞÇİ ÜCRETLİ İZİN İSTİYOR

    Fabrika girişinde ateş ölçümü, maske kullanılması, servis araçlarına bir dolu bir boş oturulması, daha önce iki kişinin çapraz oturduğu yemek masalarında tek bir işçinin yemek yemesi gibi önlemlerin alındığını anlatan işçiler, bunların salgını önleyemeyeceğini, üretim ısrarının hayatlarını riske attığını söyledi. Vardiya amirlerine, şef ve müdürlere üretimin durmasını, ücretli izne gönderilmeleri konusunda talepte bulunduklarını aktaran işçiler, yönetimin üretime devam etme konusunda ısrar ettiğini dile getirdi.

    YATIRIMA ARA YOK DEMİŞTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya 5 milyon lira bağış yaptığını açıklayan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, önceki kriz zamanlarında olduğu gibi, şirketin bu kez de yatırıma ara vermediğini belirtmişti. İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir çelik yatırım için hazırlıkların sürdürdüğünü dile getiren Tosyalı, 1 milyar dolarlık yeni yatırımlarının 2020'de üretime başlayacağını duyurmuştu.

    İşçiler soruyor: Üretim sürdükçe nasıl korunacağız?

    İşçiler soruyor: Üretim sürdükçe nasıl korunacağız?

    MMK Metalurjide fabrikaya müdürler gelmiyor, sahada sadece işçiler çalışıyor

    MMK Metalurjide fabrikaya müdürler gelmiyor, sahada sadece işçiler çalışıyor

    SASA’da bazı işçiler koronavirüs kaptı, diğer işçiler test yapılmadan eve gönderildi

    SASA’da bazı işçiler koronavirüs kaptı, diğer işçiler test yapılmadan eve gönderildi

    Salgında bile işçi çalıştıran patronu hayırsever ilan ettiler

    Salgında bile işçi çalıştıran patronu hayırsever ilan ettiler

    Üretime ara verilen Ekinciler Demir Çelik’te koronavirüs tespiti iddiası

    Üretime ara verilen Ekinciler Demir Çelik’te koronavirüs tespiti iddiası

    İSDEMİR’de işçiler soruyor: İşyeri disiplin kurulu yok mu?

    İSDEMİR’de işçiler soruyor: İşyeri disiplin kurulu yok mu?

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    CHP'li Gürer: Ekonomik krizler, çocukları eğitimden alıp işçiliğe sürüklüyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Virüse karşı mücadelede ‘kâr-zarar hesabı’ yapıldığının itirafıdır!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Salgını Kovid-19 değil insan yazar

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    Ahali SS’in istifasını didiklemekten helak olurken asıl soru maskelendi: ‘Akşam üstü talimat veren sayın Cumhurbaşkanım’ aynı gün uygulanacak sokağa çıkma yasağının saat kaçta başlayacağını hiç hesap etmedi mi?..

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Şimdi niçin susarlar ki?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Hafter’in Şam’daki temsilciliği

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    İyi olmak bizi kurtarmayacak!

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    16 yaşında Amerika şampiyonu olan Bobby Fischer

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Koronavirüs gölgesinde 5G fırsatçılığı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Üretime başlama kararı alan Mercedes'te işçiler tedirgin
    Üretime başlama kararı alan Mercedes'te işçiler tedirgin

    Mercedes’in Almanya fabrikasının virüs nedeniyle hâlâ üretime başlamadığına dikkat çeken işçiler Türkiye'de üretim kararından vazgeçilmesini istiyor.

    Diler Çelik'te onlarca işçide koronavirüs iddiası
    Diler Çelik'te onlarca işçide koronavirüs iddiası

    500 işçinin çalıştığı, Türk Metal’in örgütlü olduğu Diler Demir Çelik Fabrikasında, koronavirüs vakası tespit edilmesine rağmen işçiler çalışmaya devam ediyor.

    Ford işçisi: Virüs kontrol altına alınmadan işe başlamak istemiyoruz
    Ford işçisi: Virüs kontrol altına alınmadan işe başlamak istemiyoruz

    "Bu şartlar altında nasıl çalışabiliriz? Patronların biz çalışanları ve ailesini düşünmesi lazım, aksi takdirde sonuçlar daha da kötü olabilir."

    Korona günlerinde kız kardeşe uzanan dayanışma eli
    Korona günlerinde kız kardeşe uzanan dayanışma eli

    Yemek bulamayan, çocuğunu iki öğün beslemek için geç uyandıran, sosyal yardımlara ulaşamayan kadınlara Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği ulaştı.

    Varlık Fonu denetim raporu komisyon üyelerinden gizlenmiş
    Varlık Fonu denetim raporu komisyon üyelerinden gizlenmiş

    Türkiye Varlık Fonu denetim raporlarının Meclis Başkanlığına sunulduğu, ancak komisyon üyelerinden gizlendiği ortaya çıktı.

    Ressam Burhan Kum: Sanatçının sanatıyla yaşayabilmesi için destek istiyoruz
    Ressam Burhan Kum: Sanatçının sanatıyla yaşayabilmesi için destek istiyoruz

    Sanatçılar İnsiyatifi adına Ressam Burhan Kum, korona günlerinde görsel sanatçıların yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini yazdı.

    Bazı işçilerde Kovid-19 tespit edilen Tosyalı Çelik'te işçiler ücretli izin istiyor
    Bazı işçilerde Kovid-19 tespit edilen Tosyalı Çelik'te işçiler ücretli izin istiyor

    Osmaniye'de Tosyalı Çelik fabrikasında bazı işçilerde koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen fabrikanın ısrarla üretime devam ettiği belirtiliyor.

    GÜNCELLENDİ
    18-19 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı
    18-19 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı

    Türkiye'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu hafta sonu uygualanmaya başlanan sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar ve istisnalar...

    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Bozkırın çığlığı
    Bozkırın çığlığı
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    EMEP Denizli İl Örgütü: İşçiler ve ailelerinin canı hiçe sayılıyor
    EMEP Denizli İl Örgütü: İşçiler ve ailelerinin canı hiçe sayılıyor

    Denizli’de 300’den fazla firma hafta sonu çalışmak için başvuruda bulundu. EMEP Denizli örgütü, işçiler ve ailelerinin canı hiçe sayıldığını söyleyerek, işçi danışma hattı kurduğunu duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor

    İzmir’de Pınar Et ile OTP Tütün fabrikalarında koronavirüs vakası çıktığı iddia edildi. Tekgıda-İş'in örgütlü olduğu fabrikalarda işçilerin tedirginliği sürerken iki fabrika da üretime devam ediyor.

    CHP’li Biçer Karaca: Evde mi kalalım, ÇED’e itiraz etmek için valiliklere mi gidelim?
    CHP’li Biçer Karaca: Evde mi kalalım, ÇED’e itiraz etmek için valiliklere mi gidelim?

    CHP’li Gülizar Biçer Karaca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Denizli Avdan’da termik santrale ÇED nihai raporunu verip koranalı günlerde itiraz için vatandaşa 10 gün verilmesine tepki gösterdi.

    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi
    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi

    Kovid-19 salgını gündemdeyken sermaye salgını fırsata çevirerek Kızılcaköy’de yapılması planlanan jeotermal enerji santrali (JES) için ÇED onayı verdi. Kızıkcaköylüler ise karara tepkili.

    Sağlık-İş: Dokuz Eylül Hastanesi yönetimi işçilerin hakkını gasbediyor
    Sağlık-İş: Dokuz Eylül Hastanesi yönetimi işçilerin hakkını gasbediyor

    Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi, tüm dünyada ve ülkede sağlık emekçilerinin pandemi ile savaştığı bugünlerde DEÜ Hastanesi yönetiminin işçilerin kazanılmış haklarını gasp ettiğini duyurdu.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı
    İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otomatlar aracılığı ile metro istasyonlarında ücretsiz maske dağıtımı yapılacağını duyurdu.