17 Nisan 2020 23:06
Ankara’da hafta sonu hizmet verecek nöbetçi eczane sayısı 2 katına çıkarıldı
Ankara’da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda hizmet verecek nöbetçi eczaneler 2 katına çıktı.
Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA
Ankara Eczacı Odasınca, İl Sağlık Müdürlüğü ve Ankara Valiliği ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, 18-20 Nisan'daki sokağa çıkma kısıtlamasında nöbetçi eczanelerin hizmet vermesi kararının alındığı bildirildi.
Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, Başkent'te yarın 10.00-18.00 saatleri arasında nöbetçi eczane sayısının 2 katına çıkarılacağı, saat 18.00'den sonra ise normal zamandaki nöbetçi eczanelerin nöbetlerine devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, pazar günü ise sadece nöbetçi eczanelerin hizmet vereceği kaydedildi. (Ankara/AA)
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