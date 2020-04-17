Fransa yeni ekonomik paketini açıkladı

Yaprak ZORLU

Paris

Fransa’da koronovirüs salgına karşı mücadele kapsamında yeni ekonomik paket açıklandı. Yeni ekonomik paket kapsamında alınacak önlemlerin maliyetinin 110 milyar avroyu aşacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 13 Nisan’da, Başbakan Edouard Philippe 15 Nisan’da krize karşı 11 Mayıs’a kadar devam edecek önlemlerin detaylı bilgisini paylaştı.

SAĞLIK İŞÇİLERİ

Başbakan Edouard Philippe koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına 1500 avro ek ödeme yapılacağını duyurdu. Başbakan, bu primin vergiden muaf olacağını da belirtti. Sağlık hizmetlerinde çalışan temizlikçi, yardımcı personele ise 500 avro ödeneceği açıklandı.

KAMU ÇALIŞANLARI

Hazine Bakanı Gérald Darmanin’nin aynı gün yaptığı açıklamada, kamu hizmeti görevlerini sürdüren ve kriz sürecinde aktif bir rol oynayan memurlara 1000 avroluk bir prim verileceği belirtildi. Bakan bu primin salgın ortamında daha zor iş koşullarında çalışmak zorunda olan en az 400.000 memura verileceğini açıklandı. Hatırlatmak gerekirse Fransa’da 6 milyon memur var.

RSA VE ÇOCUK YARDIMLARI

Düşük gelirli ailelerin aldığı RSA yardımına ise 150 avroluk ek destek verilecek. 15 Mayıs’tan itibaren hem RSA, hem de ASS yardımı alanlara 150 avro ek ödeme yapılacak. Bu yardımlara ek olarak da her çocuk için 100 avro, APL (konut yardımı) alanlara ise ek 100 avro verilecek. 4 milyon APL (konut yardımı) alan aileye verilecek bu ek yardımın toplam 900 milyon avroluk ek bütçe gerektiği belirtildi. Darmanin, açıklamasında ayrıca hotel, sanat ve eğlence sektörlerindeki şirketlerin 750 milyon avro miktarında vergi ödemelerini de ertelediklerini ve şirket kesintilerini iptal etmek için çalışacakları ifade etti.

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