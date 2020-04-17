Almanya’da otomobil tekelleri yeniden üretim hazırlığı yapıyorlar

Koronavirüs salgını nedeniyle üretmelerine ara veren Almanya’daki otomobil tekelleri yeniden üretim hazırlığı yapıyor. Salgının Almanya’da da yaygınlaşmasıyla birlikte birçok otomobil tekeli mart ayı ortalarından itibaren yaklaşık iki hafta işçilerini zorunlu izne ayırmışlar ve devam eden haftalarda ise kısa çalışma başvurusu için iş ve işçi bulma kurumlarına (Jobcenter) başvurmuşlardı.

Yeniden üretimi adım adım planlayan otomobil tekelleri öncelikle üretimde kullanılacak araba motorları ve parçalarının üretildiği bölümlerde çalışmayı başlatacak. İlk etapta tek vardiya olarak (kimi bölümler yüzde yüz çalıştığında üç vardiyaya kadar çıkabiliyor) planlanıyor. Bu planlama yapılırken öncelikle salgının daha da yaygınlaşmaması üretilecek parçaların üretildiği yan sanayi de üretimin yeniden aksamaması ve üretimin başlanacağı yerlerde hijyen kurallarına uygun hale getirilmesi gerekiyor.

FORD

Mart ortalarından itibaren üretime ara verdiğini açıklayan Ford firması, yeniden üretim için özellikle Köln ve Saarlouis'deki fabrikalarında 4 Mayıs tarihini işaret ediliyor. Tabii bunda müşteri siparişleri ve uluslararası taşımacılık belirleyici olacak.

VW

Volkswagen tekeli ise yaklaşık 80 bin işçisini ilk etapta zorunlu izne göndermiş ve 26 Mart-19 Nisan tarihleri arasında kısa çalışma için başvuru yaptığını açıklamıştı. Özellikle Zwickau ve Bratislava 'da bulunan firmalarında gelecek hafta tek vardiya olarak üretime geçek olan VW tekeli, özellikle Wolfsburg' daki üretim yerinde ise 27 Nisan 'da üretime başlamayı planlıyor. Bununla aynı tarihte Portekiz, Rusya, İspanya ve Amerika' da bulunan fabrikalarda da üretime geçecek. Mayıs ayı itibariyle de Brezilya, Güney Afrika, Arjantin ve Meksika 'daki fabrikalarında adım adım üretimi planlıyor.

AUDI

Audi firması ise öncelikle Ingolstadt’ta bulunan firmasında parça üretimi için Nisan ayı sonunda üretime geçeceğini açıklarken, Neckarsulm’daki bölüm ile ilgili olarak henüz bir tarih belirlemiş değil. Salgın nedeniyle her iki şehirdeki Audi firmaları 23 Mart tarihinden itibaren kapatılmıştı. Toplam 61 bin işçisi olan Audi firmasının yarıya yakın işçisi Almanya’daki bölümlerde çalışırken, Macaristan’ın Györ kentindeki Motor üretimi yapan bölümde salı gününden itibaren tek vardiya olarak üretim başladı.

PORSCHE

Lüks araç üretimi yapan Porsche ise, Stuttgart- Zuffenhausen ve Leipzig’de bulunan firmalarında ne zaman üretime başlayacağını henüz açıklamadı.

DAIMLER-MERCEDES

Daimler AG (Mercedes) ise, ilk etapta işçilerini 20 Mart-3 Nisan tarihleri arasında zorunlu izne ayırmıştı ve onu takip eden 6 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında da bandlarda üretim olmayacağını açıklamış ve kısa çalışma için başvuru yapmıştı. Adım adım Almanya’daki bölümlerinde tek vardiya olarak başlamayı planlayan Mercedes, öncelikle Motor, araç şanzımanlarının üretildiği bölümlerde 20 Nisan tarihinde başlayacak. Bandlarda ise ilk araçları Nisan sonu mayıs başı olarak planlıyor.

BMW

BMW ise, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki firmalarında 30 Nisan tarihine kadar üretim yapmayacağını daha önceden açıklamıştı.

Tüm otomobil tekelleri hükümetin açıklamış olduğu yardım paketi içerisinde yer alan ve 2009 yılındaki krizde 1,5 milyar avro olarak belirlenen araçların hurdaya ayrılması bonosunu (Abwrackprämie) bu kez 5 milyar avroya çıkartmış durumda ve tüm otomobil tekellerinin hizmetine sundu. Eski aracını yenilemek isteyenlerin yararlanacağı bu prim modeli ile, otomobil tekellerinin satışlarının artırılması hedeflenmektedir. Bu yöntem ile otomobil tekelleri 2009 yılı kriz döneminde bile kar ederek bitirmişlerdi.

Almanya’da otomobil tekellerinde 833 bin işçi çalışıyor ve bu tekeller için üretim yapan yan sanayi, araba satış galerileri, araçların sigorta işlemleri ve bürolarda çalışanların toplam sayısı ise 311 bin. (StuttgartEVRENSEL)

Otomobil tekelleri Avrupa'da üretime ara veriyor, işçiler zorunlu izne çıkarılıyor

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