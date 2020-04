TÖHOT SEN: Mazotta ÖTV kaldırılsın, böyle giderse özel halk otobüsü esnafı kalmayacak

Tüm Özel Halk Otobüsleri ve Toplu Taşıma Sendikası (TÖHOT SEN) Kurucu Başkanı Nejlettin Şan, özel halk otobüsleri esnafının dayanacak gücünün kalmadığını belirterek, esnafa destek olunmasını ve ÖTV’den muaf tutulmasını istedi.

“DEVLETİN YÜKÜMLÜ OLDUĞU KAMU HİZMETİNİ YAPIYORUZ”

Yolcuların 30 kaleme yaklaşan bedava kartlarla seyahat ettiğini, salgın nedeniyle de azalan yolcu miktarından esnafın mevcut geçimini sağlamakta zorlandığını ifade eden TÖHOT SEN Kurucu başkanı Nejlettin Şan, “Bu durum daha fazla devam ederse ilerde özel halk otobüsü esnafı diye bir sektör kalmayacak” dedi.

Birkaç büyük şehir belediyesinin esnafa mazot desteği verdiğini ancak bunun bir kaç belediye ile sınırlandırılmaması gerektiğini söyleyen Şan, “Hükümet de esnafa doğrudan adım atmalı, mazot alımlarındaki ÖTV’yi biran önce kaldırmalı” dedi.

Toplu taşıma hizmetinin bir kamu görevi olduğunu hatırlatan Şan, “Mazotun hem vergisini hem KDV’sini ödüyoruz. Halkın ihtiyacını karşılamak için toplu taşıma bedelleri minimum seviyede tutulurken özel halk otobüslerinin 3O ayrı bedava karta hizmet verdiği unutulmamalıdır. Devletin yapmakla yükümlü olduğu sosyal hizmeti yerine getirirken ihtiyaç duyulan mazot alımını özel tüketim olduğunu söylemek ne kadar doğru ve ya ne kadar yasal olabilir” diye sordu.

“ÖTV UYGULAMASI TOPLU TAŞIMANIN KEYFİ OLDUĞU ANLAMINA GELİR”

Devletin toplu taşıma hizmetinde ÖTV uygulaması ile vatandaşlara “Kent içi toplu taşıma otobüslerini kullanmak sizin için özel tüketimdir, keyfi tüketimdir ve gereksizdir” mesajı verdiğinin altını çizen Şen, “Böyle akla, mantığa ve yasaya aykırı bir yaptırım devlet prensibine uymaz . Günümüzde insanların vergiden kaçınmak için at ya da eşek kullanarak işe gidip gelmeleri mümkün değildir. Güçlü devlet güçlü hukuk ile güçlü hukuk ise her haksızlığın telafisi ile mümkündür güçlü bir devlet için bu uygulamanın bir an önce düzeltilmesi gerekiyor” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Benzine 15, motorine 10 kuruş zam yapıldı (17 Nisan 2020)