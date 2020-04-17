Benzine 15, motorine 10 kuruş zam yapıldı (17 Nisan 2020)
Benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldi. Zamlar pompaya gece yarısı yansıyacak.
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Benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldi.
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla yansıyacak.
Başkent Ankara'da ortalama 5,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,39 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,10 liradan 5,25 liraya, İzmir'de 5,27 liradan 5,42 liraya yükselecek.
Ankara'da ortalama 5,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,19 liradan 5,29 liraya yükselecek. (AA)
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