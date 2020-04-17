Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 1769'a çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüse ilişkin son verileri açıkladı. Son 24 saatte 126 kişi daha yaşamını yitirdi. 4 bin 353 yeni vakayla toplam vaka sayısı 78 bin 546'ya ulaştı.
Fotoğraf: DHA
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 4 bin 353 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 126 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 78 bin 546'ya, can kaybı 1769'a ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklama sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.
Koca'nın Twitter hesabından "İyileşen hasta sayımız yakında 10.000'in üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda. Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde azalıyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:
Son 24 saatte;
- 40 bin 270 test yapıldı,
- 4 bin 353 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,
- 126 kişi hayatını kaybetti,
- 1542 kişi iyileşti.
Öte yandan
- Toplam test sayısı 558 bin 413,
- Toplam vaka sayısı 78 bin 546,
- Toplam can kaybı 1769,
- Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1845,
- Toplam entübe hasta sayısı 1014,
- Toplam iyileşen hasta sayısı 8 bin 631 oldu.
(HABER MERKEZİ)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Türkiye'de koronavirüs: 4 bin 353 vaka, 126 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (17 Nisan)