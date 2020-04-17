17 Nisan 2020 16:21Son Güncellenme Tarihi: 17 Nisan 2020 21:30
Halkalı'da kağıt fabrikasındaki yangın yeniden başladı
İstanbul Halkalı'da kağıt fabrikasında çıkan ve kontrol altına alınan yangın yeniden başladı.
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Fotoğraf: DHA
Halkalı'da bulunan kağıt fabrikasın bahçesindeki yangın yeniden başladı. Saat 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde kağıt fabrikasının bahçesinde yangın çıkmıştı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın yeniden başladı. Fabrikanın bahçesinden alevler yükseliyor. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)
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