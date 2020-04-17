17 Nisan 2020 10:54
Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Üroloji camiasında saygın bir yere sahip olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu | Görsel, Özel Sektör Üroloji Hekimleri Derneğinin YouTube hesabının paylaştığı videodan alınan ekran alıntısıdır
Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
85 yaşındaki Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı eski Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Eski Başkanı olarak da görev yapmıştı. (İstanbul/DHA)
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