Tofaş üretime verdiği arayı 4 Mayıs’a kadar uzattı

Üretime 20 Nisan’a kadar ara verdiğini açıklayan TOFAŞ yeni bir açıklama yaparak üretime başlama tarihinin 4 Mayıs olduğunu bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle: “31 Mart 2020 tarihli açıklamamızda, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkileri çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, fabrikamızda 20 Nisan 2020’ye kadar üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmış olup, yaşanmaya devam eden benzer gelişmeler sonucunda söz konusu süre 4 Mayıs 2020’ye kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.” (Bursa/EVRENSEL)

TOFAŞ koronavirüs tedbiri kapsamında üretime iki hafta ara veriyor