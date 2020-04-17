YÖK Başkanı Yekta Saraç kabul edilen Yükseköğretim Kanunu'nu anlattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin konuştu.

YÖK Kanunu’nda "Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek” şeklindeki ibare, "Terör niteliğindeki eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütler için kullanmak ya da kullandırmak" şeklinde değiştirildi.

YÖK Başkanı Saraç disiplin cezalarına ilişkin "Mevcut disiplin mevzuatına göre suç kabul edilen bazı eylemler suç olmaktan çıkarıldı, bazılarının da cezaları hafifletildi. Ağırlaştırma sadece intihal kapsamındaki suçlar ile sınırlı kaldı" dedi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE TİCARETHANE DİYE ANILIYORDU

Saraç, Vakıf üniversitelerinin YÖK kararıyla öğrencilerinin yüzde 10'unu burslandırdığı malum. Bu oran, şimdi yasa güvencesiyle yüzde 15'e çıkarılıyor” bilgisini paylaştı.

YEŞİL PASAPORT DÜZENLEMESİ

Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretin devlet üniversitelerinde çalışan emsallerinden daha düşük olamayacağı şeklinde bir düzenleme bulunduğunu aktaran Saraç, vakıf üniversitelerinde yaklaşık 15 bine yakın öğretim üyesinin belli bir yıl şartına bağlı olarak yeşil pasaport alabileceklerini söyledi.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS KRİTERİ

Öğretim görevlililiği için bazı özel alanlar hariç olmak üzere, tezli yüksek lisans şartı getirildiğini belirten Saraç, "Bu da kalite çıtasını yükseltmek için atılan bir adım" dedi.

DOKTORA ÜCRETİ ARTTI

Doktoralı araştırmacılara ödenecek ücrete esas gösterge rakamının 40 binden 60 bine yükseltileceğini belirten Saraç, "Üniversitelerde yapılan Ar-Ge kapsamındaki projelerde istihdam edilecek doktoralı araştırmacıların ücretlerinin artırılması, ülkenin araştırma kapasitesini ve araştırmaların kalitesini artıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

DOKTORA YAPANLARDA DERS VERME KAPSAMI GENİŞLEDİ

Saraç, pakette öğretim elemanları için başka iyileştirmelerin de söz konusu olduğunu belirterek, "Doktorası olan uzman, çevirici, eğitim öğretim elemanlarına da ders verebilme imkanı tanınıyor. Yani üniversitede doktoralı olan herkes artık ders verebilecek" bilgisini paylaştı.

50/D'Lİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE DÜZENLEME

Saraç, ayrıca 50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinden yüksek lisans yapan 5 bini aşkın öğrenci için de sevindirici bir düzenlemenin yapıldığını vurgulayarak, "Yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların alanıyla ilgili doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerine başlamaları için bir süre gerekmekte. Öğrencilerimizin bu süreç esnasında mağdur olmalarını engellemek için kadrolarıyla ilişiklerinin 6 ay daha devam etmesi öngörüldü" dedi.

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