10 Nisan 2020 22:24
Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklif komisyonunda kabul edildi
Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi.
Fotoğraf: DHA
Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.
AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve AKP'li milletvekillerinin arkadaşlarının imzasını taşıyan kanun teklifinde yer alan bazı düzenmeler şöyle:
- "Yılda iki kez yapılabilen doçentlik başvuru sayısı artırılarak bekleme süresi azaltılacak,
- Açıköğretim öğrencileri, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve her dönem başında kaydını yenilemesi şartıyla öğrencilik haklarından yararlanacak. Üst üste dört dönem bu şartları sağlamayanların ilişiği, ilgili programdan kesilecek,
- Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mali hakları, devlet üniversitelerinde çalışan emsalleriyle eşitlenecek,
- Faaliyet izni geçici durdurulan vakıf üniversitelerinin, eğitim-öğretim için mülkiyetinde yeterli taşınmazı bulunmadığının veya mevcut mal varlığıyla faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin tespiti halinde, faaliyet izni kaldırılacak,
- Vakıf üniversiteleri, her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden; ilgili programın en yüksek merkezi yerleştirme puanına sahip en az yüzde 15'i kadar öğrenciyi, ücretsiz okutacak,
- İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek,
- Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek,
- Ankara'da, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından Ankara Bilim Üniversitesi adıyla, Kocaeli'nde, Avrupa Eğitim Vakfı tarafından Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulacak,
- Bir koordinatör yükseköğretim kurumunun bünyesinde birden fazla yükseköğretim kurumunun iş birliğiyle ortak uygulama ve araştırma merkezi kurulabilecek, aynı ad, görev ve misyonla kurulacak ortak uygulama ve araştırma merkezi sayısı 2'den fazla olamayacak." (AA)
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