İbrahim Kalın: Uzun soluklu karantinanın ekonomiye maliyeti ağır olur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, televizyon programına katıldı. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili soruya verdiği yanıtta, “Uzun soluklu karantinanın ekonomiye maliyeti çok daha ağır olurdu” dedi.

Kalın, NTV'de katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İbranim Kalın, “Uzun soluklu karantinanın ekonomiye maliyeti çok daha ağır olurdu. Toplumsal hayata ve insan psikolojisine de maliyeti çok çok farklı şekilde olurdu. Bazen insanlar iyi niyetli ama maalesef altında bilimsel veri olmadan bu tür önerilerde bulunabiliyor. Bunlar keyfi olarak 'şöyle yapalım' denilip karara bağlanacak konular değil” dedi.

“2020 tam bir daralma yılı olacak, 2021 içinde belki bir normalleşme göreceğiz” diyen Kalın, “Bu ekosistemin dönmesi, ekonomik verilerin normale dönmesi zaman alacak. Bunu da dikkate almak durumundayız” ifadelerini kullandı.

"KRİZE EN ERKEN CEVABI VERDİK"

Virüsle mücadelede gelinen noktayı değerlendiren Kalın, “Türkiye bu krize en erken cevap veren ve bu konuda en erken tedbir alan ülkelerden biri olduğu için göreceli olarak avantajlı bir konumdayız” dedi.

Maske dağıtımında “birtakım aksaklıklar” olduğunu kabul eden Kalın, şöyle konuştu: “Bunu düzeltmek için de şu anda Ulaştırma Bakanlığımız, PTT, Sağlık Bakanlığımız, Eczacılar Birliği, Ticaret Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Vefa Sosyal Destek Gruplarımız hepsi birlikte mobilize olmuş durumdalar. O konuda vatandaşlarımız lütfen müsterih olsunlar. Biraz sabır. Tabii kolay bir şey değil 83 milyon insana bu kadar maskeyi ulaştırmak çok kolay bir şey değil.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, infaz düzenlemesine ilişkin, “Suç işlemiş bir kişiyi cezaevine koymanızın amacı o kişinin ıslah edilmesidir. Bazen bu infazla ilgili düzenleme sanki bir af yasası gibi yansıtılıyor. Yani suç işlemiş birisi hiç ceza çekmeden salıverilecek ya da hapse girmeyecek gibi yansıtılıyor, böyle değil. Amaç burada zaten ceza çekmekte, şu anda cezaevinde olan kişilerin sürelerinin kısaltılması, yani bir infaz reformu bu, af yasası değil” dedi. (HABER MERKEZİ)

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