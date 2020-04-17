17 Nisan 2020 01:16

İbrahim Kalın: Uzun soluklu karantinanın ekonomiye maliyeti ağır olur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “2020 tam bir daralma yılı olacak, 2021 içinde belki bir normalleşme göreceğiz” dedi.

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA EKONOMİ
    • Paylaş

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, televizyon programına katıldı. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili soruya verdiği yanıtta, “Uzun soluklu karantinanın ekonomiye maliyeti çok daha ağır olurdu” dedi.

    Kalın, NTV'de katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    İbranim Kalın, “Uzun soluklu karantinanın ekonomiye maliyeti çok daha ağır olurdu. Toplumsal hayata ve insan psikolojisine de maliyeti çok çok farklı şekilde olurdu. Bazen insanlar iyi niyetli ama maalesef altında bilimsel veri olmadan bu tür önerilerde bulunabiliyor. Bunlar keyfi olarak 'şöyle yapalım' denilip karara bağlanacak konular değil” dedi.

    “2020 tam bir daralma yılı olacak, 2021 içinde belki bir normalleşme göreceğiz” diyen Kalın, “Bu ekosistemin dönmesi, ekonomik verilerin normale dönmesi zaman alacak. Bunu da dikkate almak durumundayız” ifadelerini kullandı.

    "KRİZE EN ERKEN CEVABI VERDİK"

    Virüsle mücadelede gelinen noktayı değerlendiren Kalın, “Türkiye bu krize en erken cevap veren ve bu konuda en erken tedbir alan ülkelerden biri olduğu için göreceli olarak avantajlı bir konumdayız” dedi.

    Maske dağıtımında “birtakım aksaklıklar” olduğunu kabul eden Kalın, şöyle konuştu: “Bunu düzeltmek için de şu anda Ulaştırma Bakanlığımız, PTT, Sağlık Bakanlığımız, Eczacılar Birliği, Ticaret Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Vefa Sosyal Destek Gruplarımız hepsi birlikte mobilize olmuş durumdalar. O konuda vatandaşlarımız lütfen müsterih olsunlar. Biraz sabır. Tabii kolay bir şey değil 83 milyon insana bu kadar maskeyi ulaştırmak çok kolay bir şey değil.”

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, infaz düzenlemesine ilişkin, “Suç işlemiş bir kişiyi cezaevine koymanızın amacı o kişinin ıslah edilmesidir. Bazen bu infazla ilgili düzenleme sanki bir af yasası gibi yansıtılıyor. Yani suç işlemiş birisi hiç ceza çekmeden salıverilecek ya da hapse girmeyecek gibi yansıtılıyor, böyle değil. Amaç burada zaten ceza çekmekte, şu anda cezaevinde olan kişilerin sürelerinin kısaltılması, yani bir infaz reformu bu, af yasası değil” dedi. (HABER MERKEZİ)

    TBMM'ye getirilen koronavirüs testi önce milletvekilerine kalırsa personele yapılacak

    TBMM'ye getirilen koronavirüs testi önce milletvekilerine kalırsa personele yapılacak

    TBMM tatilde, patronlara ücretsiz izin kıyağı veren milletvekilleri ücretli izinde

    TBMM tatilde, patronlara ücretsiz izin kıyağı veren milletvekilleri ücretli izinde

    Ayrımcı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

    Ayrımcı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Askerlerin terhis süresini 1 ay uzatan Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Yayılmacı emeller koronavirüs dinlemiyor!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Kamuculuk tartışmaları

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Küreselleşmenin sonu geldi mi?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Başkanlık, af ve Yeni YÖK: Yönetim biçimlerini yasaları gösterir
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Antep’te fabrikaların birçoğu yasak kapsamına alınmadı
    Antep’te fabrikaların birçoğu yasak kapsamına alınmadı

    Antep'te sokağa çıkma yasağında istisna tanınan iş kolları dışında da halı, iplik, kumaş, çikolata, terlik, çuval, kontrplak üretilen pek çok fabrikanın valilikten izin aldığı belirtildi.

    AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi
    AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi

    Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, salgın nedeniyle giderleri azaltacaklarını açıkladı, belediye emekçilerine sosyal denge ödemesini kesti. Belediyede örgütlü olan Bem-Bir-Sen açıklama yapmadı.

    GÜNCELLENDİ
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor

    İzmir’de Pınar Et ile OTP Tütün fabrikalarında koronavirüs vakası çıktığı iddia edildi. Tekgıda-İş'in örgütlü olduğu fabrikalarda işçilerin tedirginliği sürerken iki fabrika da üretime devam ediyor.

    Dev Yapı-İş: Devlet işçi ölümlerini izlemekle yetiniyor
    Dev Yapı-İş: Devlet işçi ölümlerini izlemekle yetiniyor

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı salgın boyunca şantiyelerdeki denetimleri durdurdu. Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, "Devlet işçi ölümlerini izlemekle yetiniyor" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Belediye-İş: İşçiyi çalıştırmak serbest, örgütlenmek, toplu sözleşme yapmak yasak
    Belediye-İş: İşçiyi çalıştırmak serbest, örgütlenmek, toplu sözleşme yapmak yasak

    Belediye-İş Sendikası meclisten geçen torba yasaya "İşçiyi çalıştırmak, ürettirmek serbest, örgütlenmek, toplu sözleşme yapmak yasak” diyerek tepki gösterdi.

    EMEP: Kocaeli’de yüzü aşkın fabrika hafta sonu çalışacak!
    EMEP: Kocaeli’de yüzü aşkın fabrika hafta sonu çalışacak!

    Sokağa çıkma yasağına rağmen Kocaeli'de yüzü aşkın fabrika çalışacak. EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan "Patronların kar hırsı uğruna işçilerin ve ailelerinin sağlığı hiçe sayılmaktadır" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19 salgınında vaka artış hızı düşüyor
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19 salgınında vaka artış hızı düşüyor

    Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Vaka artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 4 bin 353 vaka, 126 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (17 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 4 bin 353 vaka, 126 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (17 Nisan)

    Resmi açıklamalara göre koronavirüs dolayısıyla 1769 can kaybının yaşandığı ve 78 bin 546 Kovid-19 hastasının bulunduğu Türkiye'de gün içinde yaşanan tüm önemli gelişmeleri sayfamızda bulabilirsiniz.

    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Bozkırın çığlığı
    Bozkırın çığlığı
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor

    İzmir’de Pınar Et ile OTP Tütün fabrikalarında koronavirüs vakası çıktığı iddia edildi. Tekgıda-İş'in örgütlü olduğu fabrikalarda işçilerin tedirginliği sürerken iki fabrika da üretime devam ediyor.

    CHP’li Biçer Karaca: Evde mi kalalım, ÇED’e itiraz etmek için valiliklere mi gidelim?
    CHP’li Biçer Karaca: Evde mi kalalım, ÇED’e itiraz etmek için valiliklere mi gidelim?

    CHP’li Gülizar Biçer Karaca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Denizli Avdan’da termik santrale ÇED nihai raporunu verip koranalı günlerde itiraz için vatandaşa 10 gün verilmesine tepki gösterdi.

    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi
    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi

    Kovid-19 salgını gündemdeyken sermaye salgını fırsata çevirerek Kızılcaköy’de yapılması planlanan jeotermal enerji santrali (JES) için ÇED onayı verdi. Kızıkcaköylüler ise karara tepkili.

    Sağlık-İş: Dokuz Eylül Hastanesi yönetimi işçilerin hakkını gasbediyor
    Sağlık-İş: Dokuz Eylül Hastanesi yönetimi işçilerin hakkını gasbediyor

    Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi, tüm dünyada ve ülkede sağlık emekçilerinin pandemi ile savaştığı bugünlerde DEÜ Hastanesi yönetiminin işçilerin kazanılmış haklarını gasp ettiğini duyurdu.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı
    İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otomatlar aracılığı ile metro istasyonlarında ücretsiz maske dağıtımı yapılacağını duyurdu.

    Arkeologların işi zor…
    Arkeologların işi zor…

    Önemli olan bu buluntuları konuşturabilmek, onların bize anlattıklarını anlamaya çalışmak ve bunun üzerinden bir tarih anlatısı yapmak esas olarak arkeolojinin temelini oluşturur.